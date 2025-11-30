Destacan que una denuncia al CD+911 de Provincia fue determinante para detener al "camillero seductor"

Una denuncia ingresada a través del sistema CD+911, que permite realizar denuncias formales al 911 en el departamento La Capital, fue clave para identificar y detener a Matías De La Peña, el santotomesino de 37 años acusado de cometer múltiples estafas contra cinco mujeres, valiéndose de vínculos sentimentales y engaños emocionales.

Así lo informó Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien destacó que desde marzo —cuando se lanzó esta herramienta por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni— se recibieron más de 1.300 llamados en la ciudad de Santa Fe: 902 denuncias y 415 orientaciones.

Coudannes remarcó que uno de los casos emblemáticos de este nuevo canal fue justamente el del conocido como “camillero seductor”, detenido gracias a una denuncia telefónica realizada por una de sus víctimas. A partir de esa presentación, se activó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la fiscal Yanina Tolosa, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos.

De La Peña está imputado por estafas reiteradas, con un perjuicio económico estimado en más de 70 millones de pesos, tras establecer relaciones de confianza con mujeres para obtener datos personales que luego utilizaba para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y tarjetas de crédito sin su consentimiento. La causa también investiga un intento del acusado por entorpecer el proceso judicial desde su lugar de detención.

“El sistema CD+911 ya está aceitado en las principales ciudades y áreas metropolitanas”, señaló Coudannes, quien detalló que las denuncias son atendidas por abogados profesionales y derivadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), con una atención promedio de 30 a 45 minutos. Además, en casos sensibles se activan protocolos urgentes, como ocurrió en este caso.

El Gobierno provincial busca ampliar el alcance del CD+911 a más del 80 % de la población santafesina antes de que finalice la gestión, como parte de una política integral de acceso rápido a la justicia y acompañamiento a las víctimas.