Viernes 28 de noviembre de 2025

Sociedad — 28.11.2025 —

Murió José De La Fuente, a pocos días de cumplir 103 años

Fue reconocido recientemente como Ciudadano Destacado por su legado artístico, humano y cultural. Su obra retrató la historia de la ciudad durante décadas. Este viernes, su familia realizará una breve despedida en la Cochería La Española.

Falleció José De La Fuente, referente de la fotografía local y Ciudadano Destacado de nuestra ciudad.
Falleció José De La Fuente, referente de la fotografía local y Ciudadano Destacado de nuestra ciudad.

Por Santotomealdía

A los 102 años, falleció José De La Fuente, uno de los vecinos más queridos y respetados de nuestra ciudad, a pocos días de celebrar su cumpleaños número 103. Fue internado el último domingo tras una descompensación y permanecía hospitalizado desde entonces, según pudo saber nuestro medio.

De La Fuente fue reconocido recientemente como Ciudadano Destacado, a partir de un proyecto impulsado por el intendente Miguel Weiss Ackerley y aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal. La distinción fue un merecido homenaje a su extensa trayectoria como fotógrafo, su aporte a la cultura local y su compromiso humano con la comunidad.

Nacido el 5 de diciembre de 1922, Don José llegó a la Argentina a los 14 años y se radicó en nuestra ciudad, donde formó su hogar junto a su esposa Teresa. Desde su estudio fotográfico en barrio Belgrano, registró durante décadas momentos familiares y transformaciones urbanas, generando un archivo visual de gran valor histórico.

Su familia decidió realizar una breve despedida este viernes, en la Cochería La Española, entre las 9:00 y las 12:00 horas. Finalizada la ceremonia, el cuerpo será trasladado al crematorio de Coronda, sin acompañamiento.

La comunidad despide con respeto y gratitud a un hombre que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward