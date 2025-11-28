Murió José De La Fuente, a pocos días de cumplir 103 años

Por Santotomealdía



A los 102 años, falleció José De La Fuente, uno de los vecinos más queridos y respetados de nuestra ciudad, a pocos días de celebrar su cumpleaños número 103. Fue internado el último domingo tras una descompensación y permanecía hospitalizado desde entonces, según pudo saber nuestro medio.

De La Fuente fue reconocido recientemente como Ciudadano Destacado, a partir de un proyecto impulsado por el intendente Miguel Weiss Ackerley y aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal. La distinción fue un merecido homenaje a su extensa trayectoria como fotógrafo, su aporte a la cultura local y su compromiso humano con la comunidad.

Nacido el 5 de diciembre de 1922, Don José llegó a la Argentina a los 14 años y se radicó en nuestra ciudad, donde formó su hogar junto a su esposa Teresa. Desde su estudio fotográfico en barrio Belgrano, registró durante décadas momentos familiares y transformaciones urbanas, generando un archivo visual de gran valor histórico.

Su familia decidió realizar una breve despedida este viernes, en la Cochería La Española, entre las 9:00 y las 12:00 horas. Finalizada la ceremonia, el cuerpo será trasladado al crematorio de Coronda, sin acompañamiento.

La comunidad despide con respeto y gratitud a un hombre que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad.