Un hombre fue baleado en Villa Luján Oeste y logró escapar corriendo

Por Santotomealdía



Un violento ataque a tiros tuvo lugar este miércoles por la noche en Villa Luján Oeste, cuando un hombre fue herido tras recibir al menos cinco disparos que salieron desde un auto en movimiento. El hecho se produjo en la intersección de calles 4 de Enero y Uruguay, y la víctima logró huir del lugar corriendo junto a una amiga.

Según informaron fuentes policiales, los agresores se desplazaban en un automóvil gris desde el cual efectuaron al menos cinco disparos de arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en el cuello de la víctima, que también presentaba una herida en la parte posterior de la cabeza. A pesar de eso, se encontraba consciente al momento de ser hallado por el personal del Comando Radioeléctrico, en calle Frutos al 3300.

El joven relató que estaba acompañado por una amiga y que ambos iban a comprar hielo cuando fueron atacados. Los disparos los obligaron a correr hasta alejarse del lugar del ataque. En la escena, la policía halló cinco cartuchos servidos, aparentemente calibre 9 mm.

El Servicio de Emergencias 107 trasladó de inmediato al herido al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica. De acuerdo a la información disponible, se encuentra fuera de peligro.