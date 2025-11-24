Finde largo: viajaron un 21% más de turistas y el gasto total creció un 34%

Durante el feriado largo, 1.694.000 turistas se movilizaron por el país, lo que representa un aumento del 21% respecto del mismo fin de semana de 2024. El relevamiento, realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mostró un crecimiento real del 34% en el gasto total, superando los $355.000 millones.

La estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% superior a la del año pasado, cuando el fin de semana tuvo sólo tres días. El gasto diario por persona se ubicó en $91.317, con una leve caída en términos reales, lo que indica una conducta más austera pero con consumo sostenido en alojamiento, gastronomía y transporte.

Las cifras consolidan un panorama alentador para el sector turístico: los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, entre otros. El buen clima, la conectividad aérea y una variada agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas jugaron un rol clave.

Además, el fin de semana coincidió con eventos de impacto regional, como el Black Friday en Paraguay, que generó un fuerte cruce fronterizo en Posadas-Encarnación, y el feriado brasileño por el Día de la Conciencia Negra, que impulsó la llegada de visitantes a Misiones.

En lo que va de 2025, más de 11,9 millones de turistas viajaron por Argentina durante los siete fines de semana largos, generando un movimiento económico estimado en $2,7 billones, según CAME. Esto representa no solo un alivio para el sector, sino también un estímulo para miles de pymes del interior vinculadas al turismo.

Por otra parte, un informe de la UADE reveló que una familia tipo necesita $1.156.988 para realizar una escapada de tres días, lo que equivale al 74% del salario medio. La diferencia entre destinos es amplia: de los $535.735 necesarios para viajar a Gualeguaychú, hasta más de $2 millones para una estadía en Cariló.

Plataformas como Booking, Airbnb y Alohar también reportaron un aumento del 35% en las búsquedas para escapadas cortas, especialmente hacia destinos cercanos y de naturaleza.