“Sueño Rojo” frustrado: Independiente anunció la suspensión del torneo infantil debido a los hechos de violencia

El club Independiente informó que decidió suspender definitivamente el torneo infantil “Sueño Rojo”, organizado por su área deportiva, ante el “grado de violencia” registrado en los últimos días. En el comunicado oficial afirman que “seguían viviendo episodios de agresiones por parte de algunos padres y jugadores” y que, por ese motivo, “han tomado la triste decisión de cancelar el torneo”.

El certamen había sido lanzado con la intención de promover el deporte, la convivencia y el respeto entre los clubes de la ciudad y alrededores. Sin embargo, el club señala que los recientes conflictos hicieron imposible continuar, ya que “no pueden asumir los riesgos que esto conlleva”, y priorizan la seguridad de los niños, las familias y toda la comunidad deportiva.

Independiente agradeció a los clubes que participaron en la primera etapa del torneo y pidió disculpas “por no poder seguir adelante con este sueño”. Con esta medida, se interrumpe no solo una competencia, sino también una oportunidad para fomentar la integración juvenil y el desarrollo del deporte en edad formativa.

La suspensión del torneo deja en evidencia una problemática creciente en el ámbito amateur: cuando la violencia supera los límites del respeto y la sana competencia, las instituciones deben dar un paso al costado. En este contexto, la decisión del club —aunque dolorosa— apunta a resguardar la integridad de las y los jóvenes, poniendo por encima el bienestar y la convivencia.