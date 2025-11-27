Ataque a balazos a plena luz del día: mataron a un joven en Villa Adelina Centro

Por Santotomealdía

Un joven de 28 años fue asesinado a balazos este jueves al mediodía en la zona sur de nuestra ciudad, en un hecho que tuvo lugar en la intersección de calles Maipú y Castelli, en Villa Adelina Centro. Según informaron fuentes policiales, dos hombres no identificados se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego contra una vivienda, donde se encontraba la víctima.

El ataque ocurrió a plena luz del día y los disparos —al menos cuatro— impactaron directamente en el cuerpo del joven, quien fue trasladado de urgencia al Hospital SAMCo local por el servicio de emergencias 107. A pesar de los intentos por salvarle la vida, falleció veinte minutos después de su ingreso.

Fuentes médicas confirmaron que la víctima presentaba heridas de arma de fuego en el abdomen, la zona lumbar, el pie izquierdo y el muslo derecho. En el lugar del hecho trabajó personal policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de homicidio.

El joven fue identificado más tarde como Carlos Daniel Tinembart. Por el momento, no hay detenidos y los autores del ataque continúan prófugos. La investigación está a cargo del Fiscal Dr. Lacuadra, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).