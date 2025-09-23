Estafas, engaño emocional y más de $70 millones: prisión preventiva para el “camillero seductor”

Matías De La Peña, un santotomesino de 37 años, quedó en prisión preventiva este martes, en el marco de la causa en la que se lo investiga por estafar a tres mujeres con las que mantuvo relaciones sentimentales y a una amiga. La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, tras una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a pedido de la fiscal Yanina Tolosa.

El magistrado consideró que estaban acreditados los hechos imputados y los riesgos procesales, y resolvió que el acusado deberá transitar el proceso judicial detenido. La Defensa se había opuesto, pero el juez ponderó especialmente la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que además del perjuicio económico, sufrieron daños morales y emocionales.

La fiscal Tolosa señaló que las maniobras delictivas se desarrollaron entre octubre de 2023 y marzo de 2025, y que el acusado se habría apoderado ilegítimamente de un total de $70.756.940,37, aunque no se descarta que haya más víctimas. De hecho, la funcionaria adelantó que se investiga la posibilidad de un quinto caso, también vinculado a una relación sentimental.

Según la investigación, De La Peña accedía a datos personales sensibles de las mujeres con las que establecía un vínculo afectivo o de confianza, y luego los utilizaba para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y pedir tarjetas de crédito sin consentimiento. En uno de los casos, llegó a generar una deuda cercana a los seis millones de pesos usando una cuenta abierta con los datos y la foto de una expareja. En otro, logró obtener más de 47 millones de pesos en préstamos y consumos con tarjetas a nombre de otra víctima. También estafó a una amiga por más de 11 millones de pesos mediante maniobras similares, y convenció a su última pareja de gestionar un préstamo por más de seis millones, de los cuales transfirió más de cinco millones a su propia cuenta.

Además, la fiscal sostuvo que se investiga si Matías De La Peña intentó entorpecer la causa desde su lugar de detención, ya que habría accedido a un teléfono celular no autorizado. Por ese motivo, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos inició una nueva causa para determinar si hubo colaboración de personal policial o de otro detenido en el ingreso del dispositivo.

El caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas imputaciones, a medida que avancen las diligencias y se conozcan más antecedentes del acusado.

La detención y los allanamientos

La causa que involucra a Matías De La Peña se inició a partir de múltiples denuncias presentadas por sus víctimas, lo que motivó una investigación a cargo de la fiscal Yanina Tolosa. En ese marco, el lunes 15 de septiembre se llevaron a cabo dos allanamientos en nuestra ciudad, dispuestos por la justicia y ejecutados por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en calle Vélez Sarsfield al 2000 y en Pasaje 78 Bis al 2100, donde fue detenido el acusado. Durante los operativos, los agentes secuestraron una importante cantidad de elementos relacionados con la causa: dos teléfonos celulares, un posnet con rollos de papel, perfumes, un estetoscopio, órdenes de consulta médica, una bicicleta, dos televisores, una paleta de pádel, una tablet, una motocicleta, documentación variada y facturas de compra.

Desde entonces, Matías De La Peña permanece detenido, y la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, que ahora indaga también sobre posibles nuevas víctimas y eventuales maniobras para entorpecer la causa judicial en curso.