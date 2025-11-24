Un año sin justicia plena: el recuerdo del matrimonio santotomesino atropellado en la Costanera

Este domingo 24 de noviembre se cumple un año del trágico choque en la Costanera de Santa Fe, donde un joven de 19 años que corría una picada embistió y mató a un matrimonio que cruzaba la calle. La investigación judicial estableció que Valentín Giordano manejaba a 136 km/h al momento del impacto, y que competía con otro conductor, también imputado.

Aquella noche, Marcos Arias y Norma López cruzaban la avenida Almirante Brown junto a su hijo adolescente, cuando fueron embestidos por el VW Bora que conducía Giordano. Ambos fallecieron en el acto. El hijo, de 16 años, resultó ileso y fue el principal testigo del hecho.

Desde entonces, el proceso judicial generó gran interés público. Si bien en un primer momento el acusado fue liberado, una apelación logró revertir esa decisión y desde marzo último permanece detenido con prisión preventiva.

Esa medida fue ordenada por la Cámara de Apelaciones tras evaluar el intento de fuga del imputado, quien según testigos intentó escapar tras el choque. Su detención también se justificó en la presentación de un domicilio falso en Corrientes, el cual constaba en su DNI y el de su padre, aunque Giordano había cursado sus estudios en Santa Fe.

El expediente penal está a cargo de la fiscal Rosana Marcolín, quien imputó a Giordano por doble homicidio doloso, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La investigación también incluye al otro conductor, Nicolás L., con quien el acusado corría la picada.

En el teléfono de Giordano se encontraron videos conduciendo temerariamente, y otros elementos que probarían la preparación de su auto para correr: escape deportivo, amortiguadores bajados y reprogramación de la computadora.

A un año del hecho, la causa se encuentra en etapa final de investigación, y se espera que en las próximas semanas el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presente la acusación formal y el pedido de pena, para dar paso al juicio oral.