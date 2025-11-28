Extorsiones desde la cárcel: condenado por amenazar comercios, entre ellos la YPF de nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Un hombre fue condenado a cinco años de prisión tras comprobarse que realizó múltiples llamados extorsivos desde la cárcel de Bahía Blanca, presentándose como integrante del grupo criminal Los Monos, y amenazando comercios en Rosario, Santa Fe y Santo Tomé.

La investigación, llevada adelante por la fiscal María Laura Urquiza, determinó que entre los establecimientos intimidados había una estación de servicio YPF de nuestra ciudad, que recibió una amenaza telefónica el 12 de marzo del año pasado por la noche. Como consecuencia, ese comercio cerró durante toda la noche ante el temor de un ataque.

La acusación describe que el condenado realizó llamadas a nueve estaciones de servicio, dos heladerías, una tienda de ropa y un supermercado, exigiendo dinero a cambio de seguridad. En los casos que discriminó la Fiscalía, amenazaba con que “había una camioneta con agresores armados” cerca de los locales, y advertía con “ráfagas de disparos” o agresiones contra familiares si no se abonaba la extorsión.

En uno de los episodios, uno de los comercios accedió al pedido y transfirió 23.000 pesos a una billetera virtual, ante el miedo a represalias. El imputado —identificado como Javier Maximiliano Ponce La Rubia— reconoció su participación en un delito consumado de extorsión, once tentativas de extorsión y un hecho de amenazas. Frente a eso, la jueza Celeste Minniti dictó una condena de cinco años de prisión, en un procedimiento abreviado.

La gravedad del fallo reside no solo en la multiplicidad de víctimas sino también en la utilización de la prisión como plataforma para delinquir, algo que la Fiscalía denunció como “un aprovechamiento del contexto de conmoción pública” que vivía la región tras recientes homicidios en Rosario.

El caso encuentra particular relevancia en nuestra ciudad, donde la amenaza forzó el cierre preventivo de una estación de servicios —un hecho poco habitual que generó alarma entre trabajadores y vecinos