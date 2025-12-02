El Municipio incorporó nuevos camiones para la recolección de residuos

La Municipalidad incorporó tres nuevos camiones con cajas compactadoras, que se destinarán a tareas de recolección de residuos. En ese marco, destacaron que las unidades apuntan a reforzar la prestación del servicio en distintos barrios.

Según se informó oficialmente, la compra forma parte de un plan de inversiones iniciado en 2024, con el objetivo de renovar equipamiento y mejorar los servicios públicos. Desde el Municipio explicaron que esta estrategia busca “fortalecer la capacidad operativa y dar respuestas más rápidas a los vecinos”.

Los camiones compactadores permiten "agilizar el trabajo, reducir costos y mejorar la eficiencia", indicaron en un comunicado. En ese sentido, también se detalló que la inversión se realizó mediante la reasignación de fondos que antes se destinaban a otros gastos, priorizando la compra de maquinaria y vehículos.

El secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, sostuvo que estas incorporaciones “forman parte de una planificación para mejorar los servicios que el Municipio brinda todos los días”.