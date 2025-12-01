Un hombre fue baleado al ingresar a la vivienda de un policía

Un hombre de 62 años fue herido de un disparo este domingo por la mañana, tras ingresar sin autorización al domicilio de un personal policial en nuestra ciudad. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Almaraz al 1600, en la zona noroeste.

De acuerdo al parte oficial, el herido —identificado con las iniciales E.R.— habría forzado el portón de ingreso y accedido al interior de la vivienda. El movimiento fue advertido por el propietario del domicilio, personal policial de Medicina Legal, quien observó el ingreso a través de cámaras de seguridad. En ese contexto, y ante la situación, efectuó un disparo que impactó en el intruso.

E.R. fue asistido por personal del SIES 107 y trasladado al SAMCo local, donde fue examinado. Según el diagnóstico preliminar, presenta una herida de arma de fuego en el brazo derecho, a la altura del húmero, y se le realizó una placa por una posible fractura en el dedo meñique.

El individuo permanece aprehendido y bajo custodia policial en el Hospital Cullen de Santa Fe.