Lunes 01 de diciembre de 2025

Policiales — 01.12.2025 —

Un hombre fue baleado al ingresar a la vivienda de un policía

El hecho ocurrió en la mañana del domingo, en un domicilio ubicado en Almaraz al 1600. El hombre, de 62 años, fue trasladado al Samco local con una herida de arma de fuego y quedó bajo custodia policial.

El hombre está internado en el Hospital Cullen. (Foto: Archivo)
El hombre está internado en el Hospital Cullen. (Foto: Archivo)

Un hombre de 62 años fue herido de un disparo este domingo por la mañana, tras ingresar sin autorización al domicilio de un personal policial en nuestra ciudad. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Almaraz al 1600, en la zona noroeste.

De acuerdo al parte oficial, el herido —identificado con las iniciales E.R.— habría forzado el portón de ingreso y accedido al interior de la vivienda. El movimiento fue advertido por el propietario del domicilio, personal policial de Medicina Legal, quien observó el ingreso a través de cámaras de seguridad. En ese contexto, y ante la situación, efectuó un disparo que impactó en el intruso.

E.R. fue asistido por personal del SIES 107 y trasladado al SAMCo local, donde fue examinado. Según el diagnóstico preliminar, presenta una herida de arma de fuego en el brazo derecho, a la altura del húmero, y se le realizó una placa por una posible fractura en el dedo meñique.

El individuo permanece aprehendido y bajo custodia policial en el Hospital Cullen de Santa Fe.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward