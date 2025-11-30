Con respaldo gremial, los jubilados municipales impulsan su comisión formal y se posicionan frente a la reforma de la Ley Orgánica de Municipios

Con una agenda activa y el respaldo gremial de ASTEOM y FESTRAM, los jubilados municipales de Santo Tomé siguen consolidando su organización interna. El viernes 28 de noviembre, los referentes del sector pasivo se reunieron en la sede del sindicato junto al secretario general, Ignacio Donna, y el adjunto, Gabriel Benassi, para evaluar la marcha de las gestiones en curso.

En un comunicado emitido tras el encuentro, indicaron que “se debatió sobre los avances de los encuentros que se tienen programado realizar con Diputados, Senadores y miembros del Gobierno Provincial a través de FESTRAM para abordar la problemática del sector pasivo”. En ese marco, señalaron que el miércoles 26 de noviembre mantuvieron conversaciones con los diputados Fabián Palo Oliver y Lucila De Ponti, como parte de las gestiones institucionales que llevan adelante.

Uno de los temas clave del debate fue el impacto que podría tener la reforma de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas en los derechos de trabajadores y jubilados. “Resulta urgente acceder a las distintas propuestas que serán presentadas, fijar una posición al respecto y requerir audiencia a tal fin a las distintas Comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores”, expresaron.

Además, los referentes comenzaron el análisis del proyecto que constituirá formalmente la Comisión de Jubilados, prevista en el Estatuto Social de ASTEOM. Una vez concluido ese trabajo, el texto será sometido a consideración del conjunto del grupo, para luego ser elevado a la Comisión Directiva del sindicato.

En ese sentido, el comunicado destaca que “también se subrayó la importancia comunicada por FESTRAM de replicar la creación de comisiones de jubilados en todos los Sindicatos Municipales de la Provincia, tomando como base el trabajo iniciado en Santo Tomé, motivo este sin dudas de orgullo para todos los jubilados de este espacio”.

Con presencia organizada y respaldo sindical, el grupo continúa articulando gestiones para visibilizar sus reclamos, consolidar una representación estable y participar activamente en los debates que puedan afectar al sector.