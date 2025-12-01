Violento episodio en Sauce Viejo: destrozos en el ingreso del SAMCo

En la madrugada de este domingo, un hecho de daño calificado tuvo lugar en el centro de salud de Sauce Viejo.

Según informaron fuentes policiales, un hombre se presentó en el ingreso del edificio y comenzó a romper los vidrios de la puerta principal y del interior. Luego de provocar los daños, se retiró en un vehículo utilitario color bordo, con vidrios polarizados, en dirección norte.

El episodio fue reportado a la central de emergencias 911 y, minutos más tarde, personal policial llegó al lugar y entrevistó a un médico de 34 años, quien relató lo sucedido.

A pesar de un amplio operativo de búsqueda en la zona y alrededores, no fue posible localizar al autor del hecho.