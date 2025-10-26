Política — 26.10.2025 —
Contundente triunfo de La Libertad Avanza en Santo Tomé
Con el 63,49% de participación, el espacio que lidera Javier Milei obtuvo el 45,53% de los votos afirmativos en nuestra ciudad. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas fue tercera.
En las elecciones legislativas nacionales de este domingo, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en la ciudad de Santo Tomé, al obtener 16.092 votos, lo que representa el 45,53% de los votos afirmativos. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 9.580 votos (27,10%), seguida por Provincias Unidas, que alcanzó 5.575 votos (15,78%).
La jornada electoral se desarrolló con normalidad y registró una participación del 63,49% del padrón, con un total de 37.397 personas votando sobre 58.902 electores habilitados.
Detrás de las tres principales fuerzas, se ubicaron el Frente Amplio por la Soberanía, con el 2,40%, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (1,51%), Nuevas Ideas (1,23%), Igualdad y Participación (1,04%), Defendamos Santa Fe (0,83%) y Coalición Cívica - A.R.I. (0,79%).
El resultado local se dio en el marco de una elección provincial en la que también se impuso La Libertad Avanza, que obtuvo cuatro de las nueve bancas en juego.