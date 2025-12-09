Se enciende la Navidad en la Plaza Libertad y comienza el recorrido de Papá Noel

La Plaza Libertad será esta noche el escenario del inicio de las celebraciones navideñas en nuestra ciudad. Desde las 20:30 horas, vecinos y vecinas podrán disfrutar de villancicos, compartir un momento de encuentro en comunidad y participar del tradicional encendido del árbol.

El evento marca el comienzo de una propuesta impulsada por la Municipalidad, que se extenderá hasta el 23 de diciembre con diferentes actividades en plazas y espacios públicos de la ciudad. Entre los atractivos principales se encuentra el recorrido de Papá Noel, quien visitará distintas zonas para saludar a los más chicos, sacarse fotos y recibir cartas.

La presencia de Papá Noel está prevista todos los días de 18:30 a 20:30 horas, según el siguiente cronograma:

Mar 09/12: Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Mié 10/12: Policía Municipal (4 de Enero y Tucumán)

Jue 11/12: Plaza 12 de Septiembre (3 de Febrero y López y Planes)

Vie 12/12: Plaza La Paz (Iriondo y Uruguay)

Sáb 13/12: Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Dom 14/12: Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Lun 15/12: Barrio Las Vegas (Eben Ezer y Lisandro de la Torre 4600)

Mar 16/12: Plazoleta 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti)

Mié 17/12: Plaza Bordagaray (Balcarce 1970)

Jue 18/12: Plaza San Martín (Gaboto y Entre Ríos)

Vie 19/12: Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Sáb 20/12: Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Dom 21/12: Anfiteatro

Lun 22/12: Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Mar 23/12: Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Aclaración: el encendido del árbol principal, inicialmente programado para el lunes 8, fue reprogramado para este martes 9 a las 20:30 horas por razones climáticas. La convocatoria es desde las 19:30 en la Plaza Libertad.