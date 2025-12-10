Malestar de alumnos y familias de La Inmaculada por un sorpresivo cambio en el acto de colación

Por Santotomealdía

Un sorpresivo cambio en la organización del acto de colación de 5° año generó malestar entre alumnos y familias del Colegio La Inmaculada. La decisión de la dirección de realizar la ceremonia por separado para cada curso, comunicada a pocos días del evento, motivó una serie de reclamos por parte de madres y padres que piden mantener el formato tradicional, con los dos cursos celebrando juntos el cierre de etapa escolar.

La comunidad educativa expresó su preocupación al considerar que los estudiantes esperaban con ilusión poder despedirse en unidad, después de haber compartido toda su trayectoria escolar. En este sentido, las familias recordaron que en 2020, cuando finalizaban la primaria, vivieron su colación de 7° grado en condiciones excepcionales debido a la pandemia: estudiaron separados, con protocolos, y no pudieron compartir plenamente el acto con todos sus compañeros ni familiares.

El pedido formal fue presentado a través de una nota enviada a las autoridades del colegio, firmada por madres y padres de 5° año modalidad Economía. En ese documento agradecían la intención de realizar la ceremonia en el SUM, un espacio climatizado, pero solicitaban que se respetara el formato anunciado originalmente, y que se utilizara el gimnasio o el patio —como ha sido habitual en años anteriores— para permitir la participación de ambos cursos junto a sus familias.

“Priorizamos la posibilidad de que todos los familiares de nuestros hijos tengan la posibilidad de asistir al acto de finalización de 5° año”, señalaron. También destacaron que muchos de los estudiantes han cursado juntos desde la primaria, y que este acto de colación representa una instancia simbólica muy esperada por ellos.

Sin embargo, el colegio ratificó su decisión de dividir el acto, lo que derivó en una nueva reacción de las familias, esta vez con un comunicado que expresa el malestar de una amplia mayoría de madres y padres. Bajo el título “Hoy hablamos desde el corazón”, expresaron que sus hijos “están cerrando una etapa que marcó sus vidas” y que, por primera vez, podían despedirse “como ellos merecen: dos cursos unidos, celebrando juntos con sus amigos de toda la vida”.

“La dirección decidió cambiar todo a último momento, separándolos nuevamente y quitándoles un momento que ellos esperaron con ilusión durante años”, lamentaron en el texto difundido. También marcaron que para los adultos puede tratarse de un acto más, pero para los estudiantes es un cierre de ciclo único, que quedará en su memoria para siempre.

El mensaje concluye con un pedido directo a las autoridades: “Como padres, pedimos algo simple y profundamente humano: que les devuelvan a nuestros hijos la oportunidad de despedirse juntos, en unidad, como siempre debió ser”.

El episodio se da en un contexto donde, a lo largo del año, se registraron otras situaciones dentro del colegio que generaron disconformidad entre los estudiantes, lo cual explica en parte el nivel de sensibilidad e impacto que tuvo esta última decisión en la comunidad educativa.