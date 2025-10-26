La Libertad Avanza ganó en Santa Fe y se quedó con cuatro de las nueve bancas en Diputados

Por Santotomealdía



La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en la provincia de Santa Fe en las elecciones legislativas nacionales de este domingo, al obtener 679.025 votos, lo que representa el 40,68% de los sufragios afirmativos. Esa performance le permitió quedarse con cuatro de las nueve bancas de diputados nacionales que estaban en disputa. Fuerza Patria logró 479.037 votos (28,69%) y obtuvo tres bancas, mientras que Provincias Unidas, espacio que representa al oficialismo provincial, sumó 305.942 votos (18,32%) y accedió a dos bancas.

Los nuevos diputados y diputadas nacionales por Santa Fe serán, por La Libertad Avanza, Agustín Andrés Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Loana Ravera. Por Fuerza Patria asumirán Caren Estefanía Trepp, Agustín Oscar Rossi y Alejandrina Belén Borgatta, mientras que por Provincias Unidas lo harán Gisela Scaglia y Pablo Gustavo Farías.

El Frente Amplio por la Soberanía recibió el 3,18% de los votos, mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad alcanzó el 1,81%. Ninguna de estas fuerzas accedió a una banca, al igual que Nuevas Ideas (1,24%), Coalición Cívica - A.R.I. (0,90%), Igualdad y Participación (0,85%), Defendamos Santa Fe (0,83%) y otras agrupaciones menores.

La jornada electoral contó con una participación del 63,38% del padrón provincial, compuesto por 2.833.685 electores. Según los datos oficiales, se escrutó el 99,43% del padrón y el 99,39% de las mesas habilitadas. Del total de votos emitidos, el 92,92% fueron afirmativos, mientras que los votos en blanco representaron el 2,23% y los nulos, el 4,80%.

La Libertad Avanza se impuso en 17 de los 19 departamentos de la provincia, incluyendo los dos más relevantes. En el departamento La Capital obtuvo el 42,20% de los votos, mientras que en Rosario logró el 38,90%, consolidándose como la primera fuerza en ambos distritos.

El resultado en Santa Fe se encuentra en línea con la tendencia nacional, aunque en la provincia se consolidó una ventaja más clara para La Libertad Avanza.