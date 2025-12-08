Microtráfico en barrio El Tanque: madre e hijo con prisión preventiva por la misma investigación

Por Santotomealdía



Un joven de 29 años, cuyas iniciales son AAA, fue enviado a prisión preventiva en el marco de una investigación por venta de droga al menudeo que involucra a su propia madre, también detenida por la misma causa. La medida fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert, a pedido del fiscal Ignacio Lascurain, en una audiencia celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Según se detalló, las maniobras de microtráfico eran llevadas a cabo en una vivienda ubicada en barrio El Tanque, donde, tras varias tareas de inteligencia, se detectaron movimientos compatibles con comercialización de estupefacientes.

El viernes 1 de agosto, agentes de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento en el domicilio de calle 3 de Febrero, entre Colón y 9 de Julio. En ese momento, la mujer —que se identificó como responsable del lugar— fue detenida, mientras que su hijo logró huir. En la vivienda también se encontraban cuatro personas que, según la investigación, habían ido a comprar droga.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron una importante cantidad de elementos probatorios: un arma de fuego 9 milímetros con nueve cartuchos, 45 municiones del mismo calibre, 137 envoltorios de cocaína, una taza con otra porción de cocaína, elementos de corte, una balanza de precisión, un cartucho de escopeta calibre 28, nueve teléfonos celulares, marihuana y dinero en efectivo.

Tras permanecer varias semanas prófugo, el joven fue detenido el sábado de la semana pasada y posteriormente imputado. El fiscal Lascurain le atribuyó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de guerra.

“La prisión preventiva fue solicitada para mitigar riesgos procesales, ya que el imputado ya había intentado evadir el accionar de la Justicia, escapando del allanamiento realizado en agosto”, explicó el fiscal.

El caso se enmarca en los lineamientos del Plan de Persecución Penal del MPA, que prioriza el abordaje del microtráfico en barrios de alta conflictividad. Las tareas fueron coordinadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, bajo la dirección de Diego Vigo.