Comenzaron a colocar las vigas longitudinales del nuevo puente

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con Santa Fe avanza con el inicio de una nueva etapa clave: la colocación de las vigas longitudinales. Este jueves comenzaron los trabajos de montaje de estas piezas fundamentales para la estructura del viaducto, que forman parte de un total de 215 vigas previstas en el proyecto.

Para llevar adelante esta tarea se montó la máquina lanzavigas, un equipo específico diseñado para ubicar con precisión cada una de las vigas sobre las pilas ya construidas. Las primeras piezas comenzaron a llegar la semana pasada, en tandas de tres, mediante un operativo especial de transporte que se desarrolla por rutas nacionales con la asistencia de coches guía.

La obra, que comenzó en marzo de este año y tiene un plazo de ejecución de 24 meses, ya registra un avance superior al 22%. Según el último informe oficial de la Dirección Provincial de Vialidad, hasta el momento se ejecutaron 121 de los 136 pilotes, 100 de las 136 columnas y 28 de los 42 cabezales previstos. Estos tres elementos conforman las pilas del puente, de las cuales se completaron 28 de las 42 planificadas.

La colocación de las primeras vigas marca el inicio del montaje estructural del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe.(Foto: GSF)

Mientras tanto, los trabajos continúan en los accesos al puente y en la infraestructura complementaria. En el ingreso por la ciudad de Santa Fe se ejecuta el terraplén de la calzada norte y se avanzan con los corrimientos de líneas eléctricas para facilitar el trabajo de la lanzadora de vigas. Del lado de nuestra ciudad, se desarrollan tareas sobre el terraplén de avance paralelo al cauce del río, una estructura provisoria que reemplaza a los pontones inicialmente proyectados y que permite mantener el flujo del agua a través de una batería de tubos habilitada por Recursos Hídricos y el Ministerio de Ambiente.

En esa zona, junto al estribo del lado de nuestra ciudad, se trabaja actualmente sobre las pilas 1, 4 y 5, con intervenciones programadas hasta fin de año.