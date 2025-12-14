Una imprudencia al encender el fuego del asado dejó a un menor con lesiones faciales

Un incidente doméstico ocurrido durante la madrugada del sábado en nuestra ciudad dejó como saldo a un joven de 17 años con quemaduras en el rostro. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Colón al 3500, en barrio El Tanque.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente recibió la indicación de su padre de iniciar el fuego para un asado. En un acto imprudente, arrojó nafta sobre el carbón, lo que provocó una explosión repentina que lo alcanzó de lleno en la cara.

Como consecuencia, el menor sufrió lesiones por quemaduras de consideración en la zona del rostro y fue inmediatamente trasladado al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanece internado en observación.

El caso fue caratulado como "lesiones por accidente doméstico", y desde el entorno familiar se pidió tomar conciencia sobre los riesgos de utilizar combustibles inflamables en tareas comunes como prender un fuego.