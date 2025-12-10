Se encendió el Árbol de Navidad con una gran cantidad de vecinos en Plaza Libertad

Una gran cantidad de vecinos y vecinas se acercaron este fin de semana a la Plaza Libertad para participar del encendido del Árbol de Navidad, un evento con el que la Municipalidad dio inicio a las celebraciones de fin de año.

La jornada reunió a niños, jóvenes y adultos, que vivieron con entusiasmo este momento cargado de espíritu navideño, encuentro y alegría. La actividad tuvo un fuerte componente familiar, con muchísimas familias que se acercaron a tomarse fotos con Papá Noel y el Grinch, dos personajes centrales que despertaron sonrisas y entusiasmo en los más chicos.

La jornada incluyó la presentación de villancicos y una intervención artística especial a cargo de la Agrupación Coral Municipal, dirigida por el maestro Jorge Cova. La participación del coro aportó un marco emotivo y cultural a la celebración, acompañando el clima de encuentro que caracteriza a estas fechas.

Desde el Municipio se destacó y agradeció el trabajo de las distintas áreas y trabajadores municipales que hicieron posible el desarrollo del evento, reafirmando el compromiso con el cuidado y la puesta en valor de los espacios públicos como lugares de convivencia y encuentro ciudadano.

La ciudad dio inicio a las celebraciones navideñas con un evento multitudinario en plaza Libertad. (Foto: MST)

Papá Noel recorre la ciudad

En el marco de las actividades navideñas organizadas por el Municipio, Papá Noel comenzó esta semana su recorrido por distintos puntos de la ciudad, con visitas programadas hasta el 23 de diciembre.

Las actividades se realizan de 18:30 a 20:30 horas, con el siguiente cronograma:

Mié 10/12 : Policía Municipal (4 de Enero y Tucumán)

Jue 11/12 : Plaza 12 de Septiembre (3 de Febrero y López y Planes)

Vie 12/12 : Plaza La Paz (Iriondo y Uruguay)

Sáb 13/12 y Dom 14/12 : Plaza Libertad (Avellaneda y 25 de Mayo)

Lun 15/12 : Barrio Las Vegas (Eben Ezer y Lisandro de la Torre 4600)

Mar 16/12 : Plazoleta 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti)

Mié 17/12 : Plaza Bordagaray (Balcarce 1970)

Jue 18/12 : Plaza San Martín (Gaboto y Entre Ríos)

Vie 19/12 al Mar 23/12: Plaza Libertad (varias fechas) y Anfiteatro el domingo 21

La Municipalidad invitó a todas las familias de la ciudad a sumarse a estas propuestas, que buscan promover el encuentro, la integración y la celebración colectiva en el marco de las fiestas.