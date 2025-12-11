Weiss Ackerley: “Tenemos problemas resueltos y desafíos por delante”

Por Santotomealdía



En una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, el intendente Miguel Weiss Ackerley realizó este jueves un balance de sus dos primeros años de gestión y repasó los principales avances y desafíos de la ciudad.

Entre otros temas, habló sobre el servicio de agua potable, transitabilidad de las calles, recolección de residuos, seguridad, Presupuesto 2026 y reforma del Plan Director.

Recolección de residuos

Weiss Ackerley recordó que al asumir se encontraron con una situación límite: “estábamos juntando los residuos de la ciudad con un solo camión”, lo que obligó a reducir la frecuencia y contratar asistencia privada. Explicó que la gestión debió poner en condiciones “camiones que estaban tirados” para poder sostener el servicio en los primeros meses.

Con la incorporación de seis camiones cero kilómetro, aseguró que hoy el sistema está normalizado, destacando que la ciudad cuenta finalmente con capacidad propia para mantener la prestación sin apoyarse en empresas externas.

Calles

Con relación a la situación de las calles, el intendente destacó que en estos dos años se ejecutaron más de 300 cuadras de mejorado pétreo, lo que permitió mejorar la transitabilidad en muchos sectores de la ciudad. Señaló que el objetivo es llegar a 500 cuadras intervenidas entre marzo de 2025 y marzo de 2026, afirmando que “queremos llegar a un número que nos hemos propuesto, que son quinientas cuadras”.

Al explicar los criterios de selección de las cuadras intervenidas, sostuvo que “no es lo mismo intervenir una cuadra donde hay más población que una donde quizás hay una sola vivienda”, y que la planificación se basa tanto en la densidad habitacional como en la transitabilidad.

También reveló gestiones ante la Nación y la empresa concesionaria para reactivar un ramal ferroviario, lo que permitiría transportar piedra por tren desde Córdoba o San Luis y reducir significativamente los costos del mejorado.

En materia de pavimento, indicó que el municipio continúa ejecutando trabajos previstos en la ordenanza de 2016, pero recordó que “la contribución por mejora nunca se actualizó”, lo que limita el ritmo de obra. Por eso anticipó el envío de un nuevo esquema de contribución por mejoras, que incluirá pavimento, cordón cuneta y otras intervenciones.

Agua potable

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la obra de la cisterna Luján Oeste, que el Municipio espera poner en funcionamiento “antes de las fiestas, ya inyectando agua a la red”. En ese marco, Weiss Ackerley explicó que la obra enfrenta demoras por parte del proveedor de la planta potabilizadora, pero que “todos están involucrados” para acelerar la llegada de los equipos restantes.

Weiss Ackerley afirmó que la nueva infraestructura permitirá “llegar a las fiestas con el problema del agua en el cuadrante suroeste resuelto”, y destacó que la cisterna aliviará la presión sobre otras dos cisternas clave de la ciudad.

También detalló trabajos técnicos realizados sobre la red, como las pruebas para anular el tanque General Paz con el objetivo de mejorar la presión: “entendemos que es una pérdida de presión que el agua suba y baje de nuevo”.

Finalmente, confirmó que sigue abierta la posibilidad de que Aguas Santafesinas SA asuma la prestación completa del servicio: “estamos evaluando si puede llegar a haber alguna posibilidad de que la ciudad forme parte del esquema de ASSA”.

Seguridad

En materia de seguridad, el intendente destacó que la ciudad renovó el 100% de las cámaras y sumó un 50% adicional, lo que incrementó la capacidad de monitoreo. Dijo que mantiene un vínculo permanente con la Provincia: “es con el Ministerio de Seguridad con el que más diálogo tenemos”.

Respecto de la reorganización territorial, explicó que la ciudad se dividió en siete zonas con patrullaje permanente y que algunas cuentan con una “segunda capa” de móviles. También puso en valor la instalación del GOE, que recientemente incorporó “dos patrulleros, dos camionetas Maverick equipadas” para reforzar su trabajo en el área metropolitana.

En cuanto a intervenciones específicas, mencionó operativos por conflictos con cuidacoches, trabajos coordinados en la zona de la laguna Juan de Garay y la demolición de una vivienda usurpada en barrio 12 de Septiembre.

Cloacas Weiss Ackerley confirmó que el municipio completó el proyecto para ejecutar cloacas mediante contribución por mejoras en Villa Luján Este. Explicó que se actualizaron costos y que el paso siguiente será presentar la propuesta a los vecinos para iniciar obras durante 2026.

Presupuesto 2026 y Plan Director

Weiss Ackerley anticipó que el presupuesto será enviado al Concejo en los próximos días y que será “parecido al del año pasado, realista”. La novedad central será la incorporación sistemática de la contribución por mejoras para financiar obras de pavimento, cloacas y cordón cuneta.

Sobre las jornadas de debate sobre la reforma del Plan Director, el mandatario confirmó que se extenderán durante el verano. Dijo que inicialmente estaban previstas tres reuniones, pero que “vamos a tener dos o tres más” dada la participación alcanzada.

Aclaró que el proyecto aún no está cerrado y que se enviará al Concejo una vez finalizado, estimando que la modificación podría aprobarse en “la primera mitad del año 2026”.