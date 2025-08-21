Olivares: “Los fondos de IAPOS son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”

Por Santotomealdía



Luego de la protesta realizada por AMSAFE frente a la sede central de IAPOS, el Gobierno provincial salió a responder las críticas del gremio docente. El ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que “los recursos del IAPOS son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”, y rechazó la posibilidad de que los sindicatos participen en la administración de la obra social.

Olivares fue categórico: “No vamos a dejar que el kirchnerismo meta la mano en los fondos de la obra social”, sostuvo a través de un mensaje publicado en las redes oficiales del Gobierno.

En ese marco, el funcionario cuestionó lo que definió como un intento de “intermediación forzada” por parte de AMSAFE. “El afiliado no necesita ningún sindicato en el medio: hoy el IAPOS responde más de 4.000 llamadas mensuales, 1.500 consultas por mail y pronto sumará atención vía chat”, detalló.

Para respaldar su defensa, Olivares presentó números de gestión: 5.500 cirugías mensuales, 6.000 internaciones, más de 300.000 consultas médicas y una inversión de 350 mil dólares al mes en prótesis. “No hay vaciamiento ni improvisación, hay servicio y gestión”, remarcó.

Las declaraciones del ministro se produjeron un día después de que AMSAFE entregara casi 19 mil firmas en reclamo por deficiencias en la cobertura. En esa oportunidad, el secretario general Rodrigo Alonso denunció que “IAPOS abandonó a las trabajadoras y a los trabajadores” y planteó que los afiliados afrontan aportes elevados sin acceso real a las prestaciones.

De esta manera, el conflicto entre el gremio docente y el Gobierno provincial en torno al funcionamiento de la obra social suma un nuevo capítulo, con posiciones enfrentadas sobre el presente y el futuro de IAPOS.