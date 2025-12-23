¿Qué pasó con Jeremías Monzón?

Por Santotomealdía

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Jeremías Monzón, de 15 años, conmueve y plantea múltiples interrogantes. El adolescente fue visto por última vez el jueves 18 de diciembre por la tarde, cuando salió de su casa en bicicleta, en nuestra ciudad. Desde entonces, se desplegó una intensa búsqueda que incluyó la difusión del caso a nivel nacional a través de Missing Children Argentina y múltiples operativos en distintos puntos de Santa Fe y la región.

El giro más fuerte en la investigación se produjo este lunes, cuando fue hallado un cuerpo en un predio, frente a la cancha del Club Atlético Colón, en la ciudad de Santa Fe. El lugar —una estructura abandonada que anteriormente pertenecía a la empresa Praxair— es señalado por ser frecuentado por jóvenes, presuntamente para reunirse y consumir sustancias.

Tras el descubrimiento, personal policial llegó al lugar y preservó la escena hasta la llegada del médico forense. En el sitio trabajaron también investigadores y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llevaron adelante un minucioso relevamiento en busca de evidencia.

Confirman que se trató de un homicidio

Este martes, cerca del mediodía, fuentes judiciales confirmaron a Santotomealdía que el cuerpo también fue reconocido por la abuela de Jeremías. El cuerpo conservaba las prendas originales que llevaba el joven el día de su desaparición, así como un piercing que coincidía con el que usaba habitualmente, lo que reforzó la identificación.

Este testimonio sirve como reconocimiento formal ante la Justicia, independientemente de que se hayan tomado muestras para un análisis de ADN, cuyos resultados podrían demorar semanas o incluso meses.

Pero el dato más relevante conocido en las últimas horas es que el cadáver presentaba varias heridas de arma blanca, tanto en el torso como en la espalda. Esta información, confirmada por fuentes de la investigación, permite afirmar que Jeremías Monzón fue asesinado, y que el caso ya se investiga como un homicidio.

Una testigo clave

En medio del proceso investigativo, otro hecho sumó complejidad al caso: el lunes por la tarde se conoció la denuncia por la desaparición de Milagros Altamirano, una adolescente de 16 años, vecina del complejo FONAVI San Jerónimo, en la ciudad de Santa Fe.

Según los allegados de Jeremías, ella habría estado con él el jueves por la tarde, poco antes de que se perdiera todo rastro del adolescente. La denuncia fue radicada por su abuela, quien declaró que la joven se encontraba angustiada por lo sucedido y había manifestado temor en los días previos.

Este martes la joven fue localizada con vida y en buen estado de salud. Se encuentra bajo custodia policial, y su declaración ante la Justicia podría ser clave para reconstruir las últimas horas con vida de Jeremías y determinar si otras personas estuvieron involucradas.

En redes sociales también surgieron indicios que vinculan a ambos jóvenes con un grupo de amistades que frecuentaba el inmueble donde fue hallado el cuerpo. Estos elementos son analizados ahora por los investigadores..

Entre otros datos que hacen a la investigación, el informe del equipo forense será determinante para establecer con precisión el momento de la muerte y si hubo participación de más de una persona. Por la ubicación y cantidad de heridas, se analizará si el ataque fue sorpresivo, si hubo defensa o si el adolescente fue emboscado.