Habló la mamá de Jeremías Monzón: “Vamos a agotar todas las posibilidades”

Por Santotomealdía



Romina, la mamá de Jeremías Monzón, difundió este lunes por la noche un video con un mensaje dirigido a la comunidad, en el que agradeció a quienes colaboran con la búsqueda de su hijo, pidió información concreta y confirmó que se sometió a una prueba de ADN tras el hallazgo de un cuerpo en la ciudad de Santa Fe.

“Me hice una prueba de ADN y el resultado estará cuando esté. Mientras tanto vamos a seguir buscando a Jere y vamos a agotar todas las posibilidades”, expresó Romina, en una de las frases más contundentes del mensaje, que se viralizó rápidamente en redes sociales y fue replicado por distintos medios de comunicación.

La mujer relató cómo fue la jornada del lunes, marcada por el hallazgo de un cuerpo en un predio abandonado frente a la cancha de Colón, mientras se realizaban tareas de rastrillaje en las islas con colaboración del Ejército y el Municipio.



Contó que participó del reconocimiento del cuerpo, pero aclaró: “Era un hombre morocho, estaba completamente irreconocible (…) No había datos que puedan confirmar o negar que es, con lo cual me hice la prueba”.

En su mensaje, la madre pidió a quienes crean haber visto a Jeremías o tengan alguna información que pueda resultar útil, que se contacten directamente con ella. Para eso, difundió su número personal de WhatsApp: 342 4394242.



“Prefiero que me llegue toda la información y después nosotros vamos descartando si se parecía, si no se parecía”, explicó.

Además, indicó que distintas personas aportaron datos que ubicaban al adolescente en sectores específicos de la ciudad de Santa Fe. Por eso pidió prestar especial atención a registros o cámaras en los siguientes barrios y zonas: la costanera, el playón municipal, el skate park, barrio Chaparral, Cementerio, Policía Municipal, Villa Caquita, Costa Azul, entre otros.

“Cualquier dato que les parezca sospechoso, che, no sé, vi que un adolescente iba por acá a tal hora, me pareció raro que alguien esté en este rancho, lo que fuere que consideren, nos sirve un montonazo”, dijo Romina, que además agradeció profundamente la difusión y la colaboración recibida.

También hizo un pedido específico: que el cariño, los mensajes de apoyo y los buenos deseos sean reemplazados, por ahora, por información concreta. “Necesito ocupar mi tiempo en pistas”, remarcó.

Finalmente, aseguró que la búsqueda no se detiene: “Nos nombraron otras localidades también y vamos a seguir buscándolo hasta tener un resultado”.