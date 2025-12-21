Missing Children Argentina se sumó a la búsqueda de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía



Missing Children Argentina difundió el pedido de paradero de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años desaparecido en nuestra ciudad desde el pasado jueves 18 de diciembre. La organización publicó la imagen del joven tanto en sus redes sociales como en su sitio web oficial, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda a nivel nacional.

Jeremías fue visto por última vez cuando salió de su casa en horas de la tarde, en bicicleta, sin teléfono celular y con lo puesto. La denuncia fue radicada en sede policial y, desde entonces, familiares, allegados y fuerzas de seguridad realizan una intensa búsqueda.

La inclusión del caso en los canales oficiales de Missing Children Argentina refuerza la visibilidad pública del hecho. La organización sin fines de lucro tiene como misión ayudar a encontrar a sus chicos perdidos y, entre sus tareas principales, se encuentra orientar a las familias, colaborar con la Justicia y difundir los pedidos de paradero a través de medios de comunicación y redes institucionales.

Además, Missing Children trabaja en red con distintas instituciones y busca sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la desaparición de menores.

Jeremías Monzón es de contextura delgada, morocho, mide aproximadamente 1,83 metros y se desplazaba en una bicicleta SLP negra con calcos rojos y una calco de pizza en el frente. Vestía remera negra, bermuda de jean clara y zapatillas deportivas al momento de su desaparición.

Cualquier persona que pueda aportar información puede comunicarse al 911 o al 342 4394242, número habilitado especialmente para canalizar datos vinculados con la búsqueda.