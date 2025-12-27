Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos la chica con la que estuvo el día de su desaparición

Por Santotomealdía



Entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, tres menores de edad fueron detenidos en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino de 15 años que fue hallado sin vida el lunes pasado en un predio abandonado de la ciudad de Santa Fe.

Entre los aprehendidos se encuentra la chica de 16 años con la que Jeremías estuvo el día de su desaparición, el jueves 18 de diciembre. Esa información había sido clave desde los primeros días de búsqueda y ahora cobra centralidad en la causa judicial.

Los procedimientos se llevaron a cabo por orden de la Fiscalía de Menores y la Fiscalía de Homicidios, en un operativo coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI). En total se realizaron cuatro allanamientos simultáneos, dos en Santo Tomé y dos en Santa Fe, donde además fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La chica con la que estuvo Jeremías

La joven de 16 años había sido vista por última vez el mismo día en que desapareció Jeremías, y recién fue localizada el martes 23, cuando se presentó junto a su madre en el Hogar Juan Diego, en la ciudad de Santa Fe. En ese momento quedó bajo custodia, y se esperaba su declaración ante la Justicia.

Este sábado por la mañana, fue llevada a tribunales, donde se le notificó formalmente su detención. Las fuentes judiciales indicaron que el lunes se realizará la audiencia imputativa correspondiente.

Desde el comienzo de la búsqueda, familiares de Jeremías habían señalado que el joven había salido de su casa en bicicleta el jueves 18 por la tarde, sin teléfono ni documentación, para ir a encontrarse con ella en el FONAVI San Jerónimo, ubicado detrás de la cancha de Colón. El encuentro fue registrado por cámaras de seguridad en esa zona.

Un crimen brutal

El cuerpo de Jeremías fue hallado el lunes 22 de diciembre en un inmueble abandonado ubicado en J. J. Paso al 3700, en el barrio Chalet, frente a la cancha del Club Atlético Colón.

El informe forense confirmó que el adolescente fue asesinado a puñaladas, con al menos 23 heridas corto punzantes distribuidas entre el torso y la espalda. El dato permitió caratular la causa como homicidio y reforzó la hipótesis de que Jeremías fue emboscado por al menos dos personas.

Las pruebas científicas también confirmaron que el crimen ocurrió entre la tarde del jueves 18 y la madrugada del viernes 19, es decir, pocas horas después del último contacto que Jeremías tuvo con su entorno.

Rastrillajes

En paralelo a las detenciones, el viernes por la tarde se realizó un amplio operativo en el Parque del Sur, donde trabajaron buzos tácticos y peritos de la PDI. La medida se ordenó a partir del testimonio de una persona que, acompañada por su abogado, aseguró que en ese lugar podrían haberse descartado elementos probatorios del crimen, como armas blancas o ropa del joven.

El caso es investigado por el fiscal Francisco Cecchini, del fuero de Menores, y la fiscal Ana Laura Gioria, del Ministerio Público de la Acusación. Ambos coordinarán la audiencia del lunes, en la que se espera que se formalice la imputación a los tres adolescentes detenidos.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y avanza en la reconstrucción de las últimas horas de Jeremías Monzón, con el análisis de registros de cámaras, redes sociales, testimonios y el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos.