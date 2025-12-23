Jeremías Monzón: qué sabe la Justicia sobre cómo y por qué lo mataron

Por Santotomealdía



La investigación por el crimen de Jeremías Monzón avanza con nuevas certezas y líneas de trabajo claras para la Justicia. El adolescente de 15 años, oriundo de nuestra ciudad, había sido visto por última vez el jueves 18 de diciembre por la tarde. Su cuerpo fue hallado este lunes en un predio abandonado frente a la cancha de Colón, en el sur de la ciudad de Santa Fe.

Tras un aviso al 911, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) constataron el hallazgo del cadáver, que estaba entre pastizales y cubierto con cartones, dentro del antiguo predio donde funcionaba la planta de Praxair. La primera identificación fue posible por la vestimenta y un piercing, aunque su familia no pudo reconocerlo en un primer momento debido al estado del cuerpo. Finalmente, este martes, una de sus tías lo reconoció formalmente, lo que fue luego confirmado por el fiscal de la causa.

La autopsia confirmó que Jeremías fue asesinado a puñaladas, con múltiples heridas tanto en el torso como en la espalda. Con ese dato, la causa quedó caratulada como homicidio y el trabajo de los investigadores se centra ahora en reconstruir cómo fue el ataque y quiénes estuvieron involucrados.

Una de las ipótesis es que Jeremías fue citado al lugar con algún tipo de engaño. El motivo del encuentro habría sido “arreglar” un conflicto reciente. No obstante, el joven habría sido emboscado por más de una persona. En ese marco, los investigadores tienen algunos indicios sobre quien fue la persona que lo contactó.

En paralelo, la joven de 15 años que habría estado con Jeremías el día de su desaparición también fue buscada durante el fin de semana. La menor, allegada al adolescente, fue localizada en buen estado de salud este martes y se encuentra bajo custodia. Se espera que brinde declaración ante el fiscal, ya que podría aportar información clave para reconstruir las últimas horas con vida del joven y esclarecer lo ocurrido.

El lugar donde fue hallado el cuerpo —una estructura abandonada sin custodia— ya había sido señalado por vecinos como un espacio frecuentado por jóvenes, y es uno de los tantos inmuebles sin control del Estado en la ciudad de Santa Fe, donde suelen registrarse situaciones de consumo y violencia.

La causa judicial sigue en curso, sin personas detenidas hasta el momento, pero con una línea investigativa firme, que incluye el análisis de testimonios, registros telefónicos y evidencia levantada en la escena del crimen.