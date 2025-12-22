Descartan que el cuerpo hallado en Santa Fe sea el de Jeremías Monzón, aunque harán pericias complementarias

Por Santotomealdía



Este lunes por la mañana fue hallado un cuerpo sin vida en un predio abandonado, ubicada en un predio frente a la cancha del Club Atlético Colón, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Si bien en un primer momento se investigaba si podía tratarse de Jeremías Monzón, el adolescente desaparecido desde el jueves, la familia no reconoció el cuerpo como el del joven.

“El reconocimiento fue negativo. En principio no es él. No obstante, vamos a hacer la prueba de sangre y huellas”, declaró a los medios Virginia Monzón, tía de Jeremías.

En el mismo sentido, fuentes de la Morgue Judicial confirmaron a Santotomealdía que el cuerpo permanece como NN, y ratificaron que la familia de Jeremías no lo reconoció como propio.

A pesar del reconocimiento negativo, la Justicia ordenó que se realicen pericias complementarias, que serán claves para establecer la identidad con precisión.

El caso de Jeremías Monzón, de 15 años, mantiene en vilo a toda la comunidad desde el jueves 18 de diciembre, cuando fue visto por última vez en nuestra ciudad. La búsqueda activó el protocolo nacional Alerta Sofía y generó una fuerte difusión pública a nivel nacional, incluyendo la participación de Missing Children Argentina.