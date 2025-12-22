Ordenaron la autopsia del cuerpo hallado frente a la cancha de Colón

Por Santotomealdía

La Justicia investiga si el cuerpo hallado este lunes por la mañana en el sur de la ciudad de Santa Fe corresponde a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que está desaparecido desde el jueves pasado.

El cuerpo fue encontrado dentro de un predio abandonado, frente a la cancha del Club Atlético Colón, donde anteriormente funcionaba la planta de la empresa Praxair, dedicada a la producción de gases industriales y medicinales.

Tras el hallazgo, se desplegó un amplio operativo a cargo de la Policía de Investigaciones, y la Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar tanto la identidad de la persona fallecida como las causas de la muerte. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles oficiales.

El caso de Jeremías Monzón generó una fuerte movilización desde el jueves 18, cuando fue visto por última vez tras salir de su casa en nuestra ciudad. La búsqueda incluyó la activación del protocolo nacional Alerta Sofía y la difusión del caso a través de Missing Children Argentina.

Según indicaron allegados del adolescente, el último dato que se tenía sobre su paradero era que habría estado en la ciudad de Santa Fe, con una chica, en el FONAVI San Jerónimo, ubicado relativamente cerca del lugar del hallazgo.