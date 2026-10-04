Murió el joven de 23 años baleado este sábado cerca de la Curva Mauri

Por Santotomealdía



Agustín Carulli, el joven de 23 años que había sido baleado este sábado por la tarde mientras circulaba en una motocicleta, murió horas después en el Hospital José María Cullen. El ataque ocurrió poco antes de las 17 en J.J. Paso y Pasaje David, a una cuadra de la Curva Mauri, cuando un automóvil se habría colocado a la par de la moto y desde su interior comenzaron a disparar.

Carulli recibió dos impactos de arma de fuego en el tórax y fue trasladado de urgencia al Cullen, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y permaneció internado en grave estado. Finalmente, a las 22.45 del sábado se produjo su fallecimiento en el área de Terapia Intensiva. De acuerdo con el informe médico, la muerte se produjo por un shock hipovolémico, como consecuencia de la severa pérdida de sangre provocada por las heridas.

El joven viajaba acompañado por un adolescente que también resultó herido durante el ataque. En las últimas horas se confirmó que el menor tiene 14 años y no 17, como había trascendido inicialmente. Fue trasladado al Hospital de Niños Orlando Alassia para recibir atención médica.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, los dos jóvenes circulaban en una motocicleta cuando un automóvil se colocó a la par y desde su interior se efectuaron varios disparos. Luego del ataque, el vehículo continuó su marcha y escapó del lugar.

Evidencia balística en el lugar

Durante las actuaciones realizadas tras el ataque, fueron encontradas dos vainas servidas calibre 9 milímetros sobre el pavimento. Los investigadores detectaron además un orificio en el asiento de la motocicleta y, en su interior, un proyectil encamisado.

La evidencia fue incorporada a la causa junto con otras medidas destinadas a reconstruir la secuencia e intentar identificar a las personas que se movilizaban en el automóvil desde el cual se habrían efectuado los disparos.

Con la muerte de Carulli, la investigación, que inicialmente se desarrollaba como una tentativa de homicidio, pasa a estar encuadrada como homicidio. Entre las medidas dispuestas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además del análisis de la evidencia balística recogida en el lugar.

Hasta la última información disponible, no había personas detenidas y los autores del ataque permanecían sin identificar. La investigación continúa para determinar quiénes participaron del hecho y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque.