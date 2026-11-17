Por Santotomealdía



La crecida del río Salado continúa avanzando sobre los terrenos de barrio Costa Azul, donde el agua ya se encuentra muy cerca de algunas viviendas. El barrio, ubicado al norte de nuestra ciudad, no cuenta con terraplén de defensa, por lo que los sectores más bajos están directamente expuestos al aumento del nivel del río.

El avance del agua ya alcanza patios y otros espacios cercanos a las propiedades, modificando considerablemente el paisaje de este sector costero. Aunque el río se encuentra muy próximo a algunas construcciones, hasta el momento no se informó que haya ingresado al interior de las viviendas.

Este martes, el Salado alcanzó los 5,84 metros en nuestra ciudad, con un incremento de seis centímetros respecto del lunes. Si bien el río continúa creciendo, el ritmo de aumento comenzó a disminuir: durante los días anteriores se habían registrado subas de entre 14 y 15 centímetros diarios.

Como dato alentador, se espera que la curva de crecimiento comience a ceder durante los próximos días. El responsable de Protección Civil municipal, Maximiliano Montenegro, explicó en Radio Nova que el río podría estabilizarse o comenzar a descender entre miércoles y jueves. De todos modos, aclaró que la bajante será lenta, posiblemente de apenas unos centímetros por día.

Mientras tanto, la situación genera preocupación en Costa Azul, especialmente en las zonas más bajas, donde el agua ocupa terrenos que habitualmente permanecen secos. Los vecinos siguen de cerca la evolución de la crecida ante la posibilidad de que el río continúe avanzando antes de alcanzar su nivel máximo.

Por el momento, las familias permanecen en sus hogares y el Municipio mantiene el seguimiento de la situación, con medios de traslado y centros de evacuación disponibles en caso de que sea necesario.