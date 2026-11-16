Tres familias que viven fuera del terraplén de defensa se autoevacuaron debido a la crecida del río Salado, que este lunes alcanzó los 5,78 metros en nuestra ciudad. Así lo confirmó el director de Protección Civil municipal, Maximiliano Montenegro, durante una entrevista con Nova al Día. El funcionario indicó que las personas afectadas se trasladaron por sus propios medios a viviendas de familiares u otros lugares de la ciudad.

Protección Civil también mantiene un seguimiento especial de Costa Azul, donde el agua se encuentra cada vez más cerca de algunas viviendas. Montenegro precisó que, en otros sectores ubicados fuera del anillo de defensa, una o dos familias permanecen en sus casas pese al ingreso de agua, por lo que reciben asistencia y seguimiento diario. Las situaciones se concentran principalmente en inmediaciones de las estaciones de bombeo 3 y 4.

Respecto de la evolución del río, Montenegro estimó que la crecida podría comenzar a estabilizarse en los próximos días. Explicó que el Paraná mantiene un nivel elevado y dificulta la salida del Salado en la zona de Cuatro Bocas. Según señaló, los registros de la cuenca alta muestran una tendencia descendente, por lo que esperan que, cuando baje el Paraná, también comience a disminuir lentamente la altura del río frente a nuestra ciudad.

Algunas familias permanecen en sus casas pese al ingreso de agua, por lo que reciben asistencia y seguimiento diario. (Crédito: STD)

El funcionario aclaró que el descenso sería gradual y podría extenderse durante varias semanas. “Lo importante es que no siga creciendo y se mantenga estacionario o en baja”, sostuvo. También advirtió que una eventual crecida simultánea del Salado, provocada por lluvias importantes en su cuenca, podría complicar el escenario actual.

Mientras tanto, el Municipio reforzó el sistema de bombeo y realiza tareas de mantenimiento en las estaciones 3 y 4. Las compuertas permanecen cerradas debido al nivel del río y se trabaja en el vaciamiento de los reservorios, la instalación de motobombas adicionales y la limpieza de canales para mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas precipitaciones.

Finalmente, Montenegro advirtió que la inestabilidad asociada al fenómeno de El Niño obliga a mantener las medidas preventivas. Para esta semana mencionó un pronóstico de entre 40 y 50 milímetros de lluvia acumulada, aunque señaló que pueden producirse precipitaciones intensas y localizadas. En esas condiciones, y con las compuertas cerradas, el funcionamiento del sistema de bombeo resulta fundamental para evitar anegamientos en distintos sectores de la ciudad.