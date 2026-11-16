Un hombre de 84 años sufrió el hurto de un portafolio con documentación y tarjetas personales en su vivienda de Santo Tomé, luego de que un desconocido se acercara con la excusa de ofrecerle cortar el césped. Tras el aviso a la Policía, el sospechoso fue localizado a pocas cuadras y las pertenencias fueron recuperadas.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en inmediaciones de 7 de Marzo al 2400. Según relató la víctima, un hombre se presentó en su domicilio y le ofreció realizar tareas de corte de césped en la vereda. Ante la negativa del propietario, el visitante introdujo una mano en el interior de la casa y se llevó un portafolio negro que contenía documentación personal y tarjetas.

Con los datos aportados por el damnificado, efectivos del Comando Radioeléctrico recorrieron la zona y encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las descriptas, en inmediaciones de 7 de Marzo al 2800. Llevaba una bolsa de tela en cuyo interior estaba la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

La víctima había sufrido el robo de un portafolio con tarjetas y documentación.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que la documentación y las tarjetas fueron restituidas a su dueño.