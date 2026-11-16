Policiales — 16.11.2026 —
Se acercó a ofrecer cortar el césped, le robó a un hombre de 84 años y fue detenido
El episodio ocurrió en una vivienda de 7 de Marzo al 2400. El sospechoso fue localizado a pocas cuadras con un portafolio y tarjetas de crédito sustraídos, que luego fueron restituidos a la víctima.
Un hombre de 84 años sufrió el hurto de un portafolio con documentación y tarjetas personales en su vivienda de Santo Tomé, luego de que un desconocido se acercara con la excusa de ofrecerle cortar el césped. Tras el aviso a la Policía, el sospechoso fue localizado a pocas cuadras y las pertenencias fueron recuperadas.
El hecho ocurrió este domingo por la tarde en inmediaciones de 7 de Marzo al 2400. Según relató la víctima, un hombre se presentó en su domicilio y le ofreció realizar tareas de corte de césped en la vereda. Ante la negativa del propietario, el visitante introdujo una mano en el interior de la casa y se llevó un portafolio negro que contenía documentación personal y tarjetas.
Con los datos aportados por el damnificado, efectivos del Comando Radioeléctrico recorrieron la zona y encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las descriptas, en inmediaciones de 7 de Marzo al 2800. Llevaba una bolsa de tela en cuyo interior estaba la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.
El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que la documentación y las tarjetas fueron restituidas a su dueño.