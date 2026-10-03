Dos jóvenes fueron baleados a una cuadra de la Curva Mauri: uno está en gravísimo estado

Por Santotomealdía



Un grave episodio de violencia se registró este sábado por la tarde en nuestra ciudad, donde dos jóvenes de 17 y 23 años fueron baleados mientras circulaban en una motocicleta. El ataque ocurrió cerca de las 17, en inmediaciones de J.J. Paso y Pasaje David, a una cuadra de la Curva Mauri, y las circunstancias son investigadas por la Policía.

De acuerdo con las primeras informaciones, los disparos habrían sido efectuados desde un automóvil que pasó por el lugar y posteriormente se dio a la fuga. Ambos jóvenes resultaron heridos y debieron recibir asistencia médica, mientras efectivos policiales comenzaron las actuaciones para intentar reconstruir la mecánica del ataque.

Uno de los heridos fue trasladado al Samco de la ciudad, mientras que el otro debió ser derivado al Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe.

Según la información conocida hasta el momento, uno de los jóvenes habría sufrido al menos dos impactos de arma de fuego, uno en el tórax y otro en la cabeza, y su estado fue reportado inicialmente como de extrema gravedad.

Tras el ataque, la Policía trabajó en el lugar y comenzó las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el hecho e identificar a sus responsables. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas.

La investigación deberá determinar quiénes efectuaron los disparos y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque.