El Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR) de Santa Fe, presidido por el santotomesino Carlos Clemente, realiza un balance positivo de sus actividades durante 2026, un año marcado por la participación en encuentros académicos, iniciativas de articulación institucional y espacios vinculados con la innovación tecnológica. Entre las novedades más importantes, la entidad confirmó que fue invitada a disertar en la Universidad de Valencia, España, en junio de 2027.

La convocatoria internacional se suma a la reciente participación de Clemente en una propuesta académica sobre trata de personas, junto al juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, y a su presencia como invitado especial en Argentina Space 2026, realizado en Salta. Desde el Foro señalaron que estas actividades forman parte de una agenda orientada a fortalecer los vínculos entre instituciones, profesionales y sectores productivos.

Formación académica y una invitación a España

En el ámbito académico, Clemente fue convocado a disertar junto a Pineda en una propuesta de formación organizada por la Fundación Apolo y certificada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La actividad reunió a profesionales vinculados con la Justicia, la investigación penal, el derecho y la asistencia a víctimas, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre la trata de personas y las herramientas disponibles para su prevención y abordaje.

Según destacaron desde la institución, Clemente fue el único representante de la provincia de Santa Fe entre los especialistas convocados. Su participación estuvo vinculada con la experiencia desarrollada por el equipo legislativo y parlamentario del período 2011-2015, encabezado por él en su carácter de secretario del bloque Encuentro Santafesino, en el tratamiento de iniciativas relacionadas con esta problemática.

La jornada fue declarada de Interés Legislativo por el Congreso de la Nación y estuvo coordinada por la doctora María Agustina Comaschi, abogada y especialista en Derecho Penal, con trayectoria académica y profesional vinculada con el estudio y el abordaje jurídico de la trata de personas.

Por otra parte, el Concejo Municipal de Santa Fe recibió un proyecto de declaración de beneplácito por la participación de Clemente en el curso nacional «Trata de Personas: claves para la comprensión y el abordaje». La iniciativa, presentada por la concejala Silvina Mussio, destaca su intervención como único disertante de la provincia de Santa Fe en esa capacitación. Se trata de un proyecto ingresado al cuerpo legislativo, sin que la información disponible confirme su aprobación.

Como continuidad de esta experiencia, el Foro de Integración y Desarrollo Regional recibió una invitación para disertar en la Universidad de Valencia, España, durante junio de 2027. La convocatoria está relacionada con el abordaje de la trata de personas y los derechos humanos, una temática sobre la que la institución universitaria desarrolla campañas y jornadas académicas, particularmente en relación con la explotación sexual de mujeres y niñas.

Desde el FIDR destacaron que la posibilidad de participar en una actividad académica en España representa una nueva instancia de proyección internacional para la institución, al permitir el intercambio de experiencias y perspectivas sobre una problemática que requiere respuestas coordinadas entre distintos ámbitos del Estado y la sociedad.

Participación en Argentina Space 2026

Otro de los acontecimientos destacados del año fue la participación de Clemente, como invitado especial, en Argentina Space 2026, el congreso y exposición internacional de economía y derecho espacial que se desarrolló entre el 11 y el 14 de noviembre en el Centro de Convenciones de Salta.

Carlos Clemente, durante su participación en Argentina Space 2026, realizado en Salta.

El encuentro reunió a científicos, empresas, universidades, estudiantes y especialistas internacionales para abordar las perspectivas de la industria aeroespacial, la innovación y las nuevas tecnologías. En ese marco, el presidente del FIDR participó de actividades orientadas a establecer vínculos entre el entramado productivo, empresarial y universitario de Santa Fe y los nuevos sectores de la economía espacial.

Durante el congreso, Clemente tuvo la oportunidad de interactuar con referentes como Lucas Paganini, científico argentino vinculado con el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA; Roberto Giménez, ingeniero con trayectoria en SpaceX; y Jesús Charles, director de vuelo de Blue Ghost Mission 1, la misión de Firefly Aerospace que logró un alunizaje comercial en marzo de 2025.

La participación del dirigente también estuvo acompañada por reconocimientos institucionales de la Cámara de Senadores de Santa Fe y del Concejo Municipal de nuestra ciudad, vinculados con el encuentro y sus actividades. Según informó el Foro, Clemente llevó esas declaraciones a Salta como parte de su presencia en el congreso.

Al evaluar las posibilidades que abre este sector, Clemente sostuvo que “es importante que Santa Fe pueda vincular sus capacidades productivas, profesionales y tecnológicas con sectores que ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo”. En ese sentido, señaló que la economía espacial no se limita a la fabricación de satélites o a la exploración del espacio, sino que también involucra a empresas de servicios, desarrolladores tecnológicos, instituciones educativas y otros actores productivos.

De cara a 2027, el Foro de Integración y Desarrollo Regional buscará dar continuidad a sus actividades académicas y de articulación institucional, con la invitación a la Universidad de Valencia como uno de los principales compromisos previstos. Desde la entidad consideran que estas experiencias permiten ampliar los espacios de intercambio y acercar nuevas oportunidades de formación, innovación y desarrollo a la provincia de Santa Fe.