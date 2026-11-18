Por Santotomealdía



Un grupo de arquitectos independientes que participó de las mesas de trabajo para la elaboración del nuevo Código de Ordenamiento Urbano cuestionó duramente al Ejecutivo municipal por la presentación del proyecto ante el Concejo sin una consulta previa sobre su versión definitiva. Los profesionales aclararon que su participación en el proceso no implica respaldo a la iniciativa y reclamaron que se suspenda su tratamiento inmediato.

A través de un comunicado público, los firmantes también formularon un cuestionamiento a la conducción del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, institución a través de la cual participaron de las instancias de trabajo. Según denunciaron, solicitaron que el Colegio expresara públicamente su rechazo al procedimiento seguido por el Municipio, pero "la conducción institucional decidió no emitir el pronunciamiento solicitado".

Los profesionales manifestaron su "rechazo a la forma intempestiva" en que el Departamento Ejecutivo presentó el proyecto ante el Concejo Municipal, sin consultar previamente el articulado definitivo con quienes habían integrado las mesas de trabajo ni realizar una presentación pública que permitiera debatir su contenido.

En ese sentido, señalaron que el mensaje del Ejecutivo menciona la participación de instituciones y colegios profesionales durante la elaboración de la propuesta, pero advirtieron: "No fuimos consultados sobre la versión finalmente remitida al Concejo ni sobre su presentación para un tratamiento legislativo inmediato. Tampoco otorgamos conformidad, aval técnico ni aval institucional a ese texto".

Los arquitectos fueron especialmente categóricos al diferenciar su participación en las reuniones de un eventual respaldo al proyecto. "Participar de ese proceso no significa aprobar cualquier documento posterior ni autoriza a presentar nuestras intervenciones como respaldo a una versión que no fue sometida a revisión y validación por quienes participamos", expresaron.

Respecto de la posición del Colegio de Arquitectos, los firmantes insistieron en que la decisión de su conducción de no pronunciarse no debe interpretarse como una señal de conformidad. "La decisión de la conducción del Colegio de no pronunciarse no puede confundirse con la posición de los profesionales participantes ni interpretarse como conformidad de este grupo", advirtieron.

Finalmente, los profesionales solicitaron al Concejo Municipal que suspenda el tratamiento inmediato del proyecto, publique la totalidad de la documentación técnica y sus anexos, convoque a una instancia pública de debate y garantice una respuesta fundada a las observaciones realizadas durante el proceso participativo. El comunicado lleva las firmas de los arquitectos Cristian Bosch y Gustavo F. Gauna, con la adhesión de Lionel Vivas y Carolina Ceaglio.