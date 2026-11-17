Por Santotomealdía



La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) volvió a denunciar persecución sindical en Sauce Viejo y acusó a la gestión del intendente Mario Papaleo de aplicar medidas destinadas a disciplinar a los trabajadores que eligieron esa representación gremial. En un comunicado difundido este martes, cuestionó traslados arbitrarios, sumarios administrativos, suspensiones, descuentos de haberes y cambios de funciones, y advirtió que estas decisiones afectan tanto los derechos laborales como la prestación de servicios públicos.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Justicia admitiera a la Municipalidad de Sauce Viejo como querellante en una causa penal contra dirigentes de ASOEM. El sindicato cuestionó la judicialización del conflicto y aclaró que esa resolución no constituye una condena ni implica que se hayan acreditado los hechos denunciados. “La protesta no es un delito. La organización sindical no es una amenaza”, sostuvo.

Según ASOEM, desde que trabajadores municipales decidieron afiliarse al gremio comenzaron a enfrentar “un escenario de persecución” que busca desalentar el ejercicio de la libertad sindical. La organización afirmó que las medidas alcanzaron a maquinistas, electricistas, camioneros, inspectores y personal de la administración financiera, entre otros empleados, y alteraron sus funciones y lugares de trabajo.

El sindicato también cuestionó que se lo responsabilice por dificultades en la prestación de servicios municipales mientras, según su planteo, no se analiza el impacto de las decisiones del Ejecutivo sobre los equipos de trabajo y los recursos humanos. Para ASOEM, las sanciones y los cambios de funciones forman parte de una política destinada a disciplinar a quienes decidieron ejercer su derecho a organizarse.

Respecto de la causa penal, el gremio remarcó que la admisión del Municipio como querellante solo lo habilita a intervenir como parte acusadora, sin que ello implique una imputación ni una declaración de responsabilidad penal de los dirigentes sindicales. En ese marco, denunció un intento de convertir el ejercicio de la representación gremial en “un conflicto judicial y disciplinario”.

“La libertad de afiliarse y elegir representación gremial es un derecho que debe ser garantizado, no perseguido”, expresó ASOEM. La organización insistió en que su intervención en Sauce Viejo responde a la voluntad de los propios trabajadores y rechazó que el enfrentamiento con el Ejecutivo constituya una disputa por espacios de poder.

El comunicado también incluyó un reclamo a las instituciones provinciales, a las que pidió no permanecer al margen del conflicto. “No puede naturalizarse que, frente a un conflicto de representación sindical, la respuesta sea la judicialización de la protesta, el disciplinamiento laboral y la restricción de derechos”, advirtió.

Finalmente, ASOEM afirmó que continuará defendiendo a los trabajadores municipales y su libertad de organización. “Sauce Viejo no es una propiedad privada. Es una comunidad y una institución pública que debe estar al servicio de sus habitantes”, sostuvo el gremio, que reclamó garantías para el ejercicio de los derechos laborales y sindicales.