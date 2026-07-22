El aeropuerto de Sauce Viejo superó las 800 operaciones de carga en el primer semestre

El Aeropuerto de Sauce Viejo continúa consolidando su perfil logístico y durante el primer semestre de 2026 superó las 800 operaciones de carga, un crecimiento que, según el Gobierno provincial, fortalece la competitividad de las empresas santafesinas y amplía las posibilidades para las exportaciones.

El dato fue destacado por el subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn, quien sostuvo que la infraestructura aeroportuaria debe convertirse en una herramienta estratégica para impulsar la producción, generar empleo y acompañar el desarrollo de las economías regionales.

En ese sentido, el funcionario explicó que el objetivo es poner la infraestructura al servicio del sector productivo, facilitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas a servicios logísticos que les permitan reducir costos y mejorar sus tiempos de entrega.

Henn remarcó que el crecimiento de la carga aérea también favorece la conectividad, ya que una mayor actividad logística contribuye a la incorporación de nuevos vuelos. "Para que haya más vuelos también es importante que haya más carga aeroportuaria", afirmó en declaraciones concedidas a Aire de Santa Fe.

Entre los principales beneficios de esta modalidad, destacó que algunas empresas logran disminuir hasta un 30% sus costos logísticos, además de acelerar los plazos de distribución. Esto resulta especialmente importante para sectores como la industria farmacéutica, la producción de insumos veterinarios y aquellas firmas que comercializan componentes industriales y repuestos.

Otro de los avances señalados por el funcionario fue la posibilidad de realizar exportaciones directamente desde Sauce Viejo mediante el programa Exporta Simple, evitando que la mercadería deba ser trasladada previamente hasta el aeropuerto de Ezeiza. Según explicó, esta herramienta simplifica los trámites, que pueden realizarse de manera digital, y facilita que más empresas comiencen a exportar.

Las más de 800 operaciones de carga registradas entre enero y junio forman parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la infraestructura logística y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo.

En esa línea, Henn adelantó que la Provincia también trabaja para incorporar operaciones de carga aérea en Rafaela, con el objetivo de ampliar las alternativas logísticas para las empresas del oeste santafesino.

Finalmente, sostuvo que el crecimiento del aeropuerto de Sauce Viejo no se limita al transporte de pasajeros, sino que forma parte de un plan integral para consolidar un sistema aeroportuario complementario junto al aeropuerto de Rosario. En ese marco, recordó que está prevista la nueva conexión aérea con Florianópolis, cuya puesta en marcha está anunciada para diciembre.