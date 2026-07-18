Un joven motociclista resultó herido tras chocar con un camión en la Ruta 11

Por Santotomealdía



Un joven de aproximadamente 20 años resultó herido este sábado al protagonizar un violento accidente entre una motocicleta y un camión sobre la Ruta Nacional 11, en el extremo sur de nuestra ciudad, casi en el límite con Sauce Viejo.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital José María Cullen, donde se aguarda el parte médico oficial para conocer la gravedad de las lesiones. El siniestro se produjo enre las calles Tomás Lubary y Roverano.

Tras la colisión, la motocicleta, una 110 cc de color rojo, quedó atrapada debajo de una de las ruedas del camión, reflejando la violencia del impacto.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los primeros peritajes para determinar la mecánica del accidente.

De manera extraoficial, trascendió que el camión habría intentado girar para ingresar a un predio de la zona cuando se produjo la colisión. No obstante, esa circunstancia deberá ser confirmada por la investigación en curso.

El accidente también provocó importantes complicaciones en el tránsito sobre la Ruta 11, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, los peritajes y la remoción de los vehículos involucrados.