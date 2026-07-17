Dos hombres fueron identificados por la policía y uno terminó aprehendido por portar un cuchillo

Un joven de 23 años fue aprehendido este jueves por la mañana luego de que personal del Comando Radioeléctrico lo identificara con un cuchillo entre sus pertenencias durante un procedimiento realizado en la intersección de avenida Luján y calle Uruguay, en nuestra ciudad.

El operativo se llevó a cabo tras un aviso a la central de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en las inmediaciones de un domicilio. Ambos hombres fueron interceptados por los efectivos y trasladados a la Comisaría 23ª.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los uniformados identificaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas en el llamado al 911.

Durante la requisa, los agentes constataron que uno de ellos, de 23 años, llevaba dentro de una bolsa un arma blanca tipo cuchillo, con mango de madera y una longitud aproximada de 25 centímetros, además de otros elementos.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven que portaba el arma blanca y a la demora del otro hombre, de 32 años.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría 23ª, por razones de jurisdicción, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las actuaciones correspondientes.