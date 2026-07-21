Detuvieron a un joven que robó cables y dejó sin luz un puesto policial en la Autopista Santa Fe-Rosario

Un joven de 26 años fue aprehendido en nuestra ciudad luego de ser sorprendido con cables quemados y herramientas que habrían sido utilizadas para sustraer parte del tendido eléctrico de un puesto fijo ubicado sobre la Autopista Provincial Nº 1.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales que prestaban servicio en un puesto de control, a la altura del kilómetro 145 del corredor que une a la capital provincial con Rosario, advirtieron que las instalaciones se habían quedado sin suministro eléctrico.

Tras una inspección en el sector donde se encuentra la bajada de energía, personal de la Guardia Provincial detectó la presencia de un hombre que, al notar la llegada de los uniformados, escapó corriendo hacia el barrio Las Vegas, desobedeciendo la orden de detenerse.

Durante la recorrida, los agentes comprobaron que el terreno alrededor del poste estaba removido y que faltaban cerca de tres metros de cableado, por lo que se dio aviso a la Central de Emergencias 911 y se desplegó un operativo de búsqueda.

Los elementos secuestrados por la policía.

Minutos más tarde, en un descampado del barrio Las Vegas, los efectivos localizaron al sospechoso mientras quemaba cables de características similares a los sustraídos. En el lugar también encontraron restos de cable parcialmente calcinados.

Además, durante la requisa, la Policía secuestró un cuchillo, un encendedor y un caño metálico, elemento que, según las primeras actuaciones, habría sido utilizado para remover la tierra y extraer el cableado.

Finalmente, el joven fue aprehendido y trasladado junto con los elementos secuestrados a la Comisaría 23ª, donde quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.