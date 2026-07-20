Con el cariño de los hinchas, la Selección regresó al país tras el subcampeonato mundial

La Selección Argentina regresó este lunes al país luego de obtener el subcampeonato del Mundial 2026 y recibió una cálida bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cientos de hinchas se acercaron para saludar al plantel pese a las bajas temperaturas y la lluvia.

La delegación encabezada por Lionel Scaloni arribó pasadas las 18 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue recibida con un acto protocolar en la pista. Luego, los futbolistas abordaron el micro que los trasladó hasta el predio de la AFA, mientras los simpatizantes los acompañaban con banderas y canciones.

Uno de los datos salientes de la llegada fue la ausencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes no regresaron junto al resto del plantel. Según se informó, ambos viajaron primero a Miami y posteriormente definirán cuándo volverán al país.

Durante la recepción oficial, efectivos del Regimiento de Granaderos interpretaron algunas de las canciones más representativas de la Selección, mientras que el primero en descender del avión fue Nicolás Otamendi, acompañado por Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Detrás bajó el resto de los futbolistas que integraron la delegación.

En las inmediaciones del aeropuerto se desplegó un importante operativo de seguridad para acompañar el traslado del equipo hasta el predio de la AFA. Además, sobre el césped cercano a la pista se preparó un mensaje de "¡¡GRACIAS!!", visible desde el aire, como homenaje al recorrido del seleccionado en la Copa del Mundo.

Por el momento, la AFA no tiene previsto realizar festejos oficiales por el subcampeonato. En ese marco, tampoco estaría prevista una visita del plantel a la Casa Rosada, pese a que el presidente Javier Milei anunció que decretará feriado el día que eventualmente se organice una celebración oficial.