Violento choque en la autopista: una mujer fue trasladada al Cullen

Una mujer resultó herida este sábado por la mañana tras protagonizar un violento accidente sobre la autopista Rosario–Santa Fe, en jurisdicción de nuestra ciudad, a la altura del kilómetro 150.

La conductora, que se desplazaba a bordo de un Renault Logan gris, debió ser rescatada por personal del 107 y posteriormente fue trasladada consciente al Hospital José María Cullen para recibir atención médica.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo sufrió importantes daños, especialmente en uno de sus laterales y en la parte delantera. Entre los restos del automóvil también podían observarse ramas y partes de troncos incrustadas, lo que da cuenta de la violencia del choque.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos para asistir a la conductora, que permanecía dentro del vehículo, hasta lograr rescatarla de manera segura.

El accidente también provocó complicaciones en el tránsito sobre la mano con sentido hacia Rosario. Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y luego durante el retiro del automóvil mediante una grúa, la circulación permaneció reducida, con intervención de la Policía de Seguridad Vial.