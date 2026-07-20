Qué le espera a la Selección tras el Mundial: amistosos, eliminatorias y la incógnita sobre Scaloni

La selección argentina cerró su participación en el Mundial 2026 con el subcampeonato, pero el futuro inmediato del equipo abre varios interrogantes. La continuidad de Lionel Scaloni, cuyo contrato finaliza a fines de este año, aún no está asegurada y el propio entrenador reconoció que necesita tomarse un tiempo para analizar si seguirá al frente del seleccionado. A esa incertidumbre se suma la decisión que deberá tomar Lionel Messi sobre si continuará vistiendo la camiseta albiceleste.

Tras la final disputada en Estados Unidos, Scaloni sorprendió al dejar abierta la posibilidad de un cambio de ciclo. "Habría que hablarlo. Este lugar es el soñado para cualquier entrenador, pero para seguir se necesitan muchas cosas. Sobre todo volver a resetearse y construir un grupo como este, que difícilmente vuelva a repetirse", expresó el técnico.

El entrenador recordó además que cumplirá el contrato vigente hasta diciembre antes de definir su futuro. "Siento la necesidad de pensarlo porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto", afirmó, pese a que hasta hace pocas semanas todo indicaba que renovaría su vínculo con la AFA hasta el Mundial 2030.

Otro de los temas que marcarán la agenda del seleccionado será la decisión de Lionel Messi, quien todavía no confirmó si seguirá formando parte del plantel nacional después de la Copa del Mundo.

Amistosos y un calendario todavía sin confirmar

Mientras tanto, la FIFA ya aprobó el calendario internacional para lo que resta de 2026. La Selección dispondrá de una ventana especial entre septiembre y octubre, en la que podrá disputar hasta cuatro partidos amistosos, mientras que en noviembre tendrá la posibilidad de jugar otros dos encuentros.

Sin embargo, la AFA todavía no confirmó rivales ni sedes. La organización de esos compromisos dependerá también de la definición sobre el cuerpo técnico y del atractivo que mantenga el plantel, especialmente si Messi continúa siendo parte del equipo.

Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

Otro de los interrogantes pasa por las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2030. Argentina, al igual que Uruguay y Paraguay, ya tiene asegurada su clasificación por ser uno de los países organizadores, aunque en la Conmebol existe consenso para que las diez selecciones igualmente disputen el tradicional torneo todos contra todos.

Desde la confederación sudamericana señalaron que todavía no hay una resolución definitiva, aunque la intención es mantener el formato habitual y otorgar incentivos deportivos y económicos para las selecciones que ya cuentan con el boleto mundialista.

Incluso, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, adelantó que se analiza la posibilidad de que la ubicación final en las Eliminatorias otorgue el derecho a disputar un torneo internacional frente a selecciones europeas, lo que mantendría el interés competitivo pese a la clasificación anticipada.

La Copa América también espera definiciones

Más adelante aparece otro desafío importante: la Copa América 2028, que todavía no tiene sede confirmada. Aunque por rotación debería organizarla Ecuador, en los últimos meses crecieron las versiones sobre la posibilidad de que vuelva a jugarse en Estados Unidos, nuevamente con selecciones invitadas de la Concacaf.

Por ahora, ni la Conmebol ni la Concacaf oficializaron esa alternativa. Lo cierto es que, tras el subcampeonato mundial, la Selección inicia una nueva etapa cargada de incógnitas, con la renovación del proyecto deportivo, la continuidad de Scaloni y la decisión de Messi como los principales temas que marcarán el rumbo del equipo en los próximos meses.