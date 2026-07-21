El Gobierno informó que su propuesta salarial permitirá aumentos de hasta el 15,5% en el segundo semestre

El Gobierno de Santa Fe informó este martes que la propuesta salarial presentada a los gremios ATE y UPCN permitirá que los trabajadores ubicados en la base de la pirámide salarial alcancen aumentos de hasta el 15,5 % durante el segundo semestre. De acuerdo con el Ejecutivo, ese incremento, sumado a las subas otorgadas en la primera mitad del año, representará un aumento anual del 36 % para ese sector.

La oferta, que ahora será puesta a consideración de los afiliados de ambos gremios, contempla además una compensación para los trabajadores que durante el primer semestre no alcanzaron el 17,1 % de inflación acumulada, con el objetivo de que ningún agente quede por debajo de ese porcentaje al cierre de junio.

Tras el encuentro paritario, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que la propuesta busca priorizar los salarios más bajos mediante la aplicación de mínimos garantizados. En ese sentido, sostuvo que los trabajadores comprendidos en ese esquema percibirán un incremento semestral de hasta el 15,5 %, mientras que el aumento anual llegará al 36 %, según las estimaciones del Gobierno provincial.

La propuesta salarial incluye un incremento del 2 % en julio, con un mínimo garantizado de 80.000 pesos; 1,8 % en agosto y 1,7 % en septiembre, con un piso de 100.000 pesos; 1,6 % en octubre y 1,5 % en noviembre, con un mínimo de 130.000 pesos; y 1,5 % en diciembre, con un mínimo garantizado de 180.000 pesos, suma que tendrá incidencia en el cálculo del aguinaldo.

Además, Olivares indicó que el Gobierno liquidará mediante planilla complementaria la diferencia necesaria para que ningún trabajador haya recibido durante el primer semestre un incremento inferior al 17,1 %, luego de analizar cada situación en particular.

El ministro señaló además que el objetivo del Ejecutivo es compatibilizar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con la continuidad de la inversión pública y la prestación de los servicios del Estado.

Al término de la reunión, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, consideró que la oferta es "una propuesta considerable" en el contexto económico actual. Por su parte, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, sostuvo que la propuesta "resulta razonable" y remarcó que el objetivo continúa siendo recuperar los salarios en un escenario económico nacional complejo.

Ahora, tanto UPCN como ATE someterán la propuesta a consulta de sus afiliados antes de comunicar oficialmente si aceptan o rechazan la oferta presentada por el Gobierno provincial.