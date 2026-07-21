A dos días del inicio del Clausura, la AFA prorrogó el cierre del mercado de pases

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió extender el mercado de pases hasta el viernes 31 de julio, una medida que modifica el calendario previsto inicialmente y les permitirá a los clubes sumar refuerzos incluso después del inicio del Torneo Clausura 2026.

La resolución, que aún debe ser oficializada mediante el Boletín Oficial de la AFA, deja sin efecto el plazo originalmente establecido, que fijaba el cierre del libro de pases para este martes 21 de julio a las 18 a través del Sistema COMET.

De acuerdo con el cronograma inicial, además, el miércoles 22 de julio a las 23.59 vencía el plazo para presentar la Lista de Buena Fe, incluyendo a los futbolistas juveniles inscriptos.

La prórroga se confirmó a solo dos días del comienzo del Torneo Clausura 2026, cuyo inicio está previsto para este jueves con los encuentros entre Belgrano y Rosario Central, Sarmiento y Argentinos Juniors, y Defensa y Justicia frente a Aldosivi.

La decisión les brinda a los clubes un mayor margen para cerrar negociaciones e incorporar futbolistas una vez iniciada la competencia.

Además, continuará vigente la prórroga especial para aquellas instituciones que vendan un jugador al exterior después del cierre general del mercado. En esos casos, podrán incorporar un reemplazante hasta el 2 de septiembre a las 18, siempre que el futbolista transferido haya integrado la planilla en al menos el 25 % de los partidos disputados durante la temporada entre los torneos Apertura y Clausura.