AMSAFE criticó la oferta salarial del Gobierno y definirá el viernes si la acepta

Por Santotomealdía



El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, cuestionó este martes la forma en que el Gobierno provincial llevó adelante la negociación paritaria y sostuvo que la propuesta salarial "no se puede discutir", al señalar que fue difundida públicamente antes del inicio de la reunión con los gremios. Además, afirmó que el acta paritaria establece un incremento del 10,1 % para el segundo semestre y anticipó que la oferta será puesta a consideración de los afiliados el próximo viernes.

Tras el encuentro paritario, Alonso sostuvo que el Gobierno "no quiere entender este ámbito como un ámbito de negociación colectiva" y aseguró que la administración provincial "se niega a discutir y a negociar con las trabajadoras y los trabajadores de la educación". En ese marco, criticó la difusión anticipada de la propuesta oficial y consideró que esa decisión impidió cualquier posibilidad de negociación.

El dirigente remarcó que, según el acta paritaria, la propuesta contempla un aumento salarial del 10,1 % para el segundo semestre, además de un mínimo garantizado para los trabajadores activos, en línea con la oferta presentada a la administración pública. Sin embargo, advirtió que los docentes jubilados solo percibirán el incremento del 10,1%, ya que, según indicó, el mínimo garantizado no los alcanza.

Alonso también afirmó que el Gobierno confirmó durante la reunión que no habrá compensación para los jubilados por la diferencia entre el aumento del 12,5 % otorgado en el primer semestre y la inflación acumulada, que, según recordó, fue del 17,1 %.

Entre los aspectos incluidos en la propuesta, el titular de AMSAFE mencionó el incremento del suplemento por responsabilidad jerárquica, con una mejora del 10 % en julio y otro 10 % posteriormente, destinada a equipos directivos y supervisores.

No obstante, sostuvo que la oferta no incorpora una cláusula de actualización automática frente a la inflación ni contempla mecanismos para recuperar "el 35 % del poder adquisitivo del salario" que, según el gremio, perdieron los docentes desde diciembre de 2023. También reiteró los cuestionamientos al presentismo y afirmó que la propuesta no responde a los reclamos vinculados con la situación previsional de los jubilados.

Finalmente, Alonso informó que la propuesta será debatida por los afiliados de AMSAFE en las asambleas departamentales y que la asamblea provincial se realizará el próximo viernes desde las 10, instancia en la que el gremio definirá la postura que comunicará posteriormente al Ministerio de Trabajo.