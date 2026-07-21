Martes 21 de julio de 2026
Mundial 2026

Policiales — 21.07.2026 —

Detectaron un auto con la patente cubierta y terminaron secuestrando un arma de fuego

El operativo se realizó en la zona de Solis y Rivadavia. Durante la requisa del vehículo, la Policía encontró un revólver y cartuchos, y trasladó a un hombre de 52 años a la Comisaría 12.

Un hombre fue demorado tras el secuestro de un arma de fuego.
Un hombre fue demorado tras el secuestro de un arma de fuego.

La Policía secuestró un arma de fuego y municiones durante un procedimiento realizado este martes en Santo Tomé, que culminó con el traslado de un hombre de 52 años a la dependencia policial.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría 12, luego de que los efectivos advirtieran una situación sospechosa en la zona de Solis y Rivadavia. Allí observaron un automóvil estacionado con la patente cubierta, lo que motivó la intervención.

Al acercarse para verificar el vehículo, los uniformados identificaron al hombre de 52 años cuando ingresaba al rodado y procedieron a realizar una requisa.

Como resultado del procedimiento, secuestraron un revólver, una riñonera con cartuchos y otros elementos de interés para la investigación.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Comisaría 12, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Del hecho fue notificada la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.

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