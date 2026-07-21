ASOEM realizó una jornada de prevención para coordinar acciones ante un posible fenómeno de El Niño

ASOEM llevó adelante una jornada de articulación preventiva entre trabajadores municipales con el objetivo de fortalecer la coordinación y consolidar estrategias de trabajo frente a los posibles escenarios que pueda generar el fenómeno de El Niño.

La actividad se desarrolló este martes por la mañana en el ASOEM Multiespacio Cultural y contó con la participación del secretario general del gremio, Juan R. Medina, junto a integrantes de la Comisión Directiva.

En el marco de una estrategia orientada a fortalecer una cultura preventiva, desde el sindicato señalaron que estos espacios buscan consolidar la organización y el intercambio entre los trabajadores municipales, promoviendo la articulación con las distintas áreas y secretarías del Departamento Ejecutivo.

Durante la jornada, se puso en común el funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad y el rol que cumplen las diferentes dependencias municipales ante eventuales contingencias. En ese contexto, el director de Estaciones de Bombeo, Terraplenes y Defensas, Lucas Kees, junto al subdirector César Guillén, presentaron el Protocolo de Actuación ante el fenómeno de El Niño.

"Organizarse también es prevenir"

En su intervención, Juan R. Medina destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los empleados municipales. “Tenemos que seguir fortaleciendo nuestro trabajo. Tenemos que estar todos en una sola idea, porque somos quienes ponemos la cara y hacemos el trabajo. Por eso estos espacios nos permiten articular y prepararnos para responder cuando la comunidad lo necesite”, expresó.

Asimismo, los representantes de Base Arizu remarcaron que la respuesta frente a un evento climático de estas características requiere de la participación coordinada de múltiples áreas municipales. En ese sentido, subrayaron que compartir conocimientos, comprender el funcionamiento del sistema hídrico y consolidar canales de comunicación entre los equipos permitirá optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la capacidad de intervención cuando sea necesario.

Desde ASOEM indicaron que la actividad forma parte de una línea de trabajo destinada a consolidar una cultura preventiva basada en la planificación, la articulación y el compromiso de los trabajadores municipales, favoreciendo además el trabajo conjunto con el Departamento Ejecutivo para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.